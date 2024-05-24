Як зробити модну та стильну зачіску на коротке волосся: лайфгак від фешнблогерки

Цей варіант оригінальної зачіски матиме неймовірний вигляд на короткому волоссі та підкреслить ваш образ.
Коли чубчик падає на очі і до "Мальвінки" він ще не виріс, а обідок набрид, чи давить голову, вам підійде саме такий варіант зачіски. Тим паче, що зробити її достатньо просто, навіть якщо ви не маєте необхідних перукарських навичок.
А показала її на своїй сторінці фешнблогерка Karen Lester, яка знається на зачісках, та розуміє, як за їхньою допомогою підкреслити власний образ.
Вам знадобляться:
- Маленькі гумки
Як зробити:
- Зробіть проділ посередині;
- Відбміть прядку з чола та зробіть хвостик;
- Далі візьміть ще прядку від обличчя, не випускаючи хвостик, і зробіть ще один (як на відео);
- І так зробіть декілька разів;
- Лінія ваших хвостів має йти рівно на маківці;
- Можете трохи підтягнути хвостики, та розтягнути їх для більшого об’єму.
Спробуйте зробити її вдома і цілий день ви будете зачаровувати людей навколо.
Читайте також: