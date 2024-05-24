Як зробити модну та стильну зачіску на коротке волосся: лайфгак від фешнблогерки

Цей варіант оригінальної зачіски матиме неймовірний вигляд на короткому волоссі та підкреслить ваш образ.

Коли чубчик падає на очі і до "Мальвінки" він ще не виріс, а обідок набрид, чи давить голову, вам підійде саме такий варіант зачіски. Тим паче, що зробити її достатньо просто, навіть якщо ви не маєте необхідних перукарських навичок.

А показала її на своїй сторінці фешнблогерка Karen Lester, яка знається на зачісках, та розуміє, як за їхньою допомогою підкреслити власний образ.

Вам знадобляться:

Маленькі гумки

Як зробити:

Зробіть проділ посередині;

Відбміть прядку з чола та зробіть хвостик;

Далі візьміть ще прядку від обличчя, не випускаючи хвостик, і зробіть ще один (як на відео);

І так зробіть декілька разів;

Лінія ваших хвостів має йти рівно на маківці;

Можете трохи підтягнути хвостики, та розтягнути їх для більшого об’єму.

Спробуйте зробити її вдома і цілий день ви будете зачаровувати людей навколо.

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