Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити стильну зачіску з хустиною - трендовим аксесуаром цієї осені

Як зробити стильну зачіску з хустиною - трендовим аксесуаром цієї осені

Модна зачіска з хустиною / Фото: Credits

Якщо вам треба зібрати волосся, а гумки під рукою немає, у пригоді стане модний аксесуар цього літа — хустина. 

На сторінці mary_solodun_hairstylist показали, як зробити елегантну зачіску всього за декілька хвилин, за допомогою звичайної хустини. Вона пасуватиме на довге та середньої довжини волосся.

Що робити:

  • Розчешіть волосся та візьміть одне пасмо з маківки;
  • Завʼяжіть на ньому хустину;
  • Візьміть два пасма з двох боків дещо нижче маківки та закріпіть їх позаду вузлом хустини;
  • Вузлик за вузликом мають йти донизу. Збирайте пасма та кожне завʼязуйте;
  • Візуально ваша зачіска має нагадувати косу, але з вузлів і "вплетеною" хустиною;
  • У кінці просто завʼяжіть останній вузол, закріпивши все волосся.

Готово!

Така елегантна зачіска легко підкреслить вашу красу.

Читайте також:

Селфі в ліфті заради України! Як німецький стиліст Франк Вільде гаряче підтримує ЗСУ

Селфі в ліфті заради України! Як німецький стиліст Франк Вільде гаряче підтримує ЗСУ

Повʼязані теми:

Наступна публікація