Як зробити стильну зачіску з хустиною - трендовим аксесуаром цієї осені

Якщо вам треба зібрати волосся, а гумки під рукою немає, у пригоді стане модний аксесуар цього літа — хустина.

На сторінці mary_solodun_hairstylist показали, як зробити елегантну зачіску всього за декілька хвилин, за допомогою звичайної хустини. Вона пасуватиме на довге та середньої довжини волосся.

Що робити:

Розчешіть волосся та візьміть одне пасмо з маківки;

Завʼяжіть на ньому хустину;

Візьміть два пасма з двох боків дещо нижче маківки та закріпіть їх позаду вузлом хустини;

Вузлик за вузликом мають йти донизу. Збирайте пасма та кожне завʼязуйте;

Візуально ваша зачіска має нагадувати косу, але з вузлів і "вплетеною" хустиною;

У кінці просто завʼяжіть останній вузол, закріпивши все волосся.

Готово!

Така елегантна зачіска легко підкреслить вашу красу.

Читайте також: