Як зробити стильну зачіску з хустиною - трендовим аксесуаром цієї осені

Якщо вам треба зібрати волосся, а гумки під рукою немає, у пригоді стане модний аксесуар цього літа — хустина.
На сторінці mary_solodun_hairstylist показали, як зробити елегантну зачіску всього за декілька хвилин, за допомогою звичайної хустини. Вона пасуватиме на довге та середньої довжини волосся.
Що робити:
- Розчешіть волосся та візьміть одне пасмо з маківки;
- Завʼяжіть на ньому хустину;
- Візьміть два пасма з двох боків дещо нижче маківки та закріпіть їх позаду вузлом хустини;
- Вузлик за вузликом мають йти донизу. Збирайте пасма та кожне завʼязуйте;
- Візуально ваша зачіска має нагадувати косу, але з вузлів і "вплетеною" хустиною;
- У кінці просто завʼяжіть останній вузол, закріпивши все волосся.
Готово!
Така елегантна зачіска легко підкреслить вашу красу.
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