Як зробити морський дизайн манікюру

За допомогою цієї техніки нанесення фарби ви створите фантастичний манікюр.

На сторінці Abe the Nail Babe показали, як зробити незвичайний і цікавий літній манікюр, що нагадує морський бриз.

Що знадобиться:

Фарба для нігтів (білий та синій колір);

Закріплювач.

Що робити:

Покрийте ніготь білою фарбою. Цей колір стане основою вашого манікюру;

Не чекаючи поки фарба висохне, почніть наносити на ніготь синій колір;

Просто ставте крапочки ним в довільному порядку;

Головна умова — щоб ваші крапочки "розповзалися" по нігтю, ніби олія по воді;

Якщо цього не відбувається, можна допомогти їм прозорою фарбою, щоб синя була рідкіша;

В кінці просто покрийте ніготь закріплювачем.

Це красивий та незвичайний манікюр, який матиме чудовий вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях.

Нещодавно ми писали, "Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець"

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