Як зробити морський дизайн манікюру

За допомогою цієї техніки нанесення фарби ви створите фантастичний манікюр.
На сторінці Abe the Nail Babe показали, як зробити незвичайний і цікавий літній манікюр, що нагадує морський бриз.
Що знадобиться:
- Фарба для нігтів (білий та синій колір);
- Закріплювач.
Що робити:
- Покрийте ніготь білою фарбою. Цей колір стане основою вашого манікюру;
- Не чекаючи поки фарба висохне, почніть наносити на ніготь синій колір;
- Просто ставте крапочки ним в довільному порядку;
- Головна умова — щоб ваші крапочки "розповзалися" по нігтю, ніби олія по воді;
- Якщо цього не відбувається, можна допомогти їм прозорою фарбою, щоб синя була рідкіша;
- В кінці просто покрийте ніготь закріплювачем.
Це красивий та незвичайний манікюр, який матиме чудовий вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях.
Нещодавно ми писали, "Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець"
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