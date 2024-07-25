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Як зробити морський дизайн манікюру

Як зробити морський дизайн манікюру

Як зробити морський манікюр / Фото: Credits

За допомогою цієї техніки нанесення фарби ви створите фантастичний манікюр.

На сторінці Abe the Nail Babe показали, як зробити незвичайний і цікавий літній манікюр, що нагадує морський бриз.

Що знадобиться:

  • Фарба для нігтів (білий та синій колір);
  • Закріплювач.

Що робити:

  • Покрийте ніготь білою фарбою. Цей колір стане основою вашого манікюру;
  • Не чекаючи поки фарба висохне, почніть наносити на ніготь синій колір;
  • Просто ставте крапочки ним в довільному порядку;
  • Головна умова — щоб ваші крапочки "розповзалися" по нігтю, ніби олія по воді;
  • Якщо цього не відбувається, можна допомогти їм прозорою фарбою, щоб синя була рідкіша;
  • В кінці просто покрийте ніготь закріплювачем.

Це красивий та незвичайний манікюр, який матиме чудовий вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях.

Нещодавно ми писали, "Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець"

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