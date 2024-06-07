Такий дизайн морської хвилі для нігтів ідеально підійде на літо. Незвично, оригінально і стильно, гарантуємо, що всі будуть звертати увагу на ваші руки та думати, що на нігтях справжнє мистецтво.

На сторінці MAISON MKS вийшло цікаве відео у якому поетапно показано, як зробити морський дизайн нігтів у себе вдома, з підручних засобів.

Вам знадобиться:

Декілька лаків необхідного кольору. Візьміть не менше трьох відтінків;

Харчова плівка;

Закріплювач.

Що робити:

Попередньо підготуйте ніготь до подальшої роботи з лаком;

На ніготь просто поставте, у довільному порядку і формі, крапки лаком;

Візьміть необхідний шматок харчової плівки та загорніть нею вказівний палець;

Пальцем у плівці почніть обережно вбивати та притискати лак на ніготь. Треба, щоб кольори трохи змішались, ніби переходили один в інший і покрили весь ніготь. Він має стати схожий на мармур;

Коли лак висохне, зверху нанесіть закріплювач.

Можна використати інші відтінки, наприклад червоний, бордо й у вас вийде мармуровий манікюр.

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