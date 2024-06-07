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Як зробити морський дизайн нігтів

Як зробити морський дизайн нігтів

Фото: Credits

Такий дизайн морської хвилі для нігтів ідеально підійде на літо. Незвично, оригінально і стильно, гарантуємо, що всі будуть звертати увагу на ваші руки та думати, що на нігтях справжнє мистецтво.

На сторінці MAISON MKS вийшло цікаве відео у якому поетапно показано, як зробити морський дизайн нігтів у себе вдома, з підручних засобів.

Вам знадобиться:

  • Декілька лаків необхідного кольору. Візьміть не менше трьох відтінків;
  • Харчова плівка;
  • Закріплювач.

Що робити:

  • Попередньо підготуйте ніготь до подальшої роботи з лаком;
  • На ніготь просто поставте, у довільному порядку і формі, крапки лаком;
  • Візьміть необхідний шматок харчової плівки та загорніть нею вказівний палець;
  • Пальцем у плівці почніть обережно вбивати та притискати лак на ніготь. Треба, щоб кольори трохи змішались, ніби переходили один в інший і покрили весь ніготь. Він має стати схожий на мармур;
  • Коли лак висохне, зверху нанесіть закріплювач.

Можна використати інші відтінки, наприклад червоний, бордо й у вас вийде мармуровий манікюр.

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