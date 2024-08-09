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Як зробити ніжний манікюр з глітером

Як зробити ніжний манікюр з глітером

Ніжний манікюр з глітером / Фото: Credits

Пропонуємо вам зробити ніжний та жіночний манікюр на всі випадки життя.

Фешнблогерка Renata Stolarska на своїй сторінці показала як самостійно зробити ніжний та блискучий манікюр за декілька хвилин.

Вам знадобиться:

  • 2 кольори фарби (близькі один до одного кольори);
  • Прозора фарба;
  • Глітер;
  • Широкий, плаский пензлик;
  • Закріплювач.

Що робити:

  • Візуально, вертикально поділіть ніготь навпіл. Одну його частину покрийте одним кольором, другу частину іншим кольором фарби;
  • Не чекаючи, коли фарба підсохне, за допомогою пензлика, на лінії стику, трохи поєднайте між собою кольори (див. відео);
  • Коли фарба підсохне, нанесіть на ніготь прозору фарбу та не чекаючи коли вона висохне, за допомогою пензлика, у довільному порядку, нанесіть на ніготь глітер;
  • Коли все висохло, нанесіть на ніготь закріплювач.

Готово!

Глітер можна наносити не на всі нігті, а вибірково, якщо ви вважаєте, що може вийти забагато сяяння.

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