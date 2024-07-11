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Як зробити ніжну зачіску з живими квітами: розповідає фешнблогер

Як зробити ніжну зачіску з живими квітами: розповідає фешнблогер

Як зробити ніжну зачіску з живими квітами / Фото: Credits

Цей лайфгак покаже, як легко прикрасити свою зачіску живими квітами та ввімкнути на максимум свій жіночий стиль.

Фешнблогер Matt Newman часто перевіряє цікаві та стильні лайфгаки з інтернету, пов’язані зі стилем та красою.

Що робити:

  • Розчешіть волосся і зробіть проділ посередині;
  • Відокремте по пасму біля обличчя  з двох сторін;
  • Візьміть бажані квіти та за допомогою маленьких гумок прищепіть квіти до пасм;
  • Кінчики пасм защепіть гумкою і заведіть їх назад.

У вас має вийти "Мальвінка".

Порада:

Легше закріплювати квіти, коли в них довге стебло, а потім його просто відірвати.

Ця зачіска доповнить ваш образ жіночність та естетичністю, а ви відчуватимете себе справжньою лісовою мавкою.

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