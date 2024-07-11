Як зробити ніжну зачіску з живими квітами: розповідає фешнблогер

Цей лайфгак покаже, як легко прикрасити свою зачіску живими квітами та ввімкнути на максимум свій жіночий стиль.

Фешнблогер Matt Newman часто перевіряє цікаві та стильні лайфгаки з інтернету, пов’язані зі стилем та красою.

Що робити:

Розчешіть волосся і зробіть проділ посередині;

Відокремте по пасму біля обличчя з двох сторін;

Візьміть бажані квіти та за допомогою маленьких гумок прищепіть квіти до пасм;

Кінчики пасм защепіть гумкою і заведіть їх назад.

У вас має вийти "Мальвінка".

Порада:

Легше закріплювати квіти, коли в них довге стебло, а потім його просто відірвати.

Ця зачіска доповнить ваш образ жіночність та естетичністю, а ви відчуватимете себе справжньою лісовою мавкою.

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