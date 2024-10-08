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Як зробити обʼємний плетений пучок

Як зробити обʼємний плетений пучок

Як зробити обʼємний плетений пучок / Фото: Credits

Ця стильна зачіска ідеально підійде на всі випадки життя, від робочих зустрічей, до романтичної вечері. 

Фешнблогерка poppy_hairstyles показала, як зробити цікаву та креативну зачіску, яка стане справжньою прикрасою вашого образу.

Що робити:

  • Розчешіть волосся та зробіть проділ посередині;
  • Починаючи з чола та до середини маківки заплатіть колосок, а потім продовжить плести звичайну косу;
  • Зʼєднайте ці дві коси позаду за допомогою маленької гумки;
  • Розпущене волосся поділіть навпіл та зафіксуйте у хвостики;
  • Кожен хвіст заплетіть у косу та зафіксуйте на кінцях гумками;
  • Візьміть кінчик коси та просуньте його у верхню гумку, щоб у вас вийшов "бублик"
  • Просуньте один "бублик" в інший та зафіксуйте зачіску шпильками.

Ця цікава зачіска стане чудовим доповненням до вашого стилю, підкреслить вашу індивідуальність та смак. Крім того, не бійтеся експериментувати з кольорами та аксесуарами прикрасивши її та зробивши унікальною.

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