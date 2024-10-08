Як зробити обʼємний плетений пучок

Ця стильна зачіска ідеально підійде на всі випадки життя, від робочих зустрічей, до романтичної вечері.

Фешнблогерка poppy_hairstyles показала, як зробити цікаву та креативну зачіску, яка стане справжньою прикрасою вашого образу.

Що робити:

Розчешіть волосся та зробіть проділ посередині;

Починаючи з чола та до середини маківки заплатіть колосок, а потім продовжить плести звичайну косу;

Зʼєднайте ці дві коси позаду за допомогою маленької гумки;

Розпущене волосся поділіть навпіл та зафіксуйте у хвостики;

Кожен хвіст заплетіть у косу та зафіксуйте на кінцях гумками;

Візьміть кінчик коси та просуньте його у верхню гумку, щоб у вас вийшов "бублик"

Просуньте один "бублик" в інший та зафіксуйте зачіску шпильками.

Ця цікава зачіска стане чудовим доповненням до вашого стилю, підкреслить вашу індивідуальність та смак. Крім того, не бійтеся експериментувати з кольорами та аксесуарами прикрасивши її та зробивши унікальною.

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