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Як зробити об’ємний пучок за допомогою крабика

Як зробити об’ємний пучок за допомогою крабика

Як зробити об’ємний пучок за допомогою крабика / Фото: Credits

Спробуйте зробити цю досить просту у виконанні обʼємну зачіску, яка підкреслить вашу жіночність.

На сторінці hair_is_fun_ показали як за допомогою крабика зробити красиву зачіску, яка стане справжньою прикрасою вашого образу. Її обʼєм буде залежати від розміру крабика.

Що знадобиться:

  • Гумка;
  • Крабик;
  • Шпильки.

Що робити:

  • Зробіть невисокий хвіст і трохи стягніть гумку;
  • Далі горизонтально поділіть волосся навпіл;
  • Через правий бік просуньте хвіст на ліву сторону (див. відео);
  • Закріпіть хвіст і гумку крабиком;
  • Хвостик через верх ніби накрутіть на крабик і з іншого боку зафіксуйте ним;
  • Візьміть волосся зверху крабика та опустіть його вниз. Воно має "розкритися" мов віяло та повністю сховати крабик;
  • Знизу зафіксуйте волосся шпильками;

Щоб укладка протрималася весь день, закріпіть зачіску шпильками та використайте фіксатор для волосся.

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