Як зробити об’ємний пучок за допомогою крабика

Спробуйте зробити цю досить просту у виконанні обʼємну зачіску, яка підкреслить вашу жіночність.
На сторінці hair_is_fun_ показали як за допомогою крабика зробити красиву зачіску, яка стане справжньою прикрасою вашого образу. Її обʼєм буде залежати від розміру крабика.
Що знадобиться:
- Гумка;
- Крабик;
- Шпильки.
Що робити:
- Зробіть невисокий хвіст і трохи стягніть гумку;
- Далі горизонтально поділіть волосся навпіл;
- Через правий бік просуньте хвіст на ліву сторону (див. відео);
- Закріпіть хвіст і гумку крабиком;
- Хвостик через верх ніби накрутіть на крабик і з іншого боку зафіксуйте ним;
- Візьміть волосся зверху крабика та опустіть його вниз. Воно має "розкритися" мов віяло та повністю сховати крабик;
- Знизу зафіксуйте волосся шпильками;
Щоб укладка протрималася весь день, закріпіть зачіску шпильками та використайте фіксатор для волосся.
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