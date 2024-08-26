Як зробити об’ємний пучок за допомогою крабика

Спробуйте зробити цю досить просту у виконанні обʼємну зачіску, яка підкреслить вашу жіночність.

На сторінці hair_is_fun_ показали як за допомогою крабика зробити красиву зачіску, яка стане справжньою прикрасою вашого образу. Її обʼєм буде залежати від розміру крабика.

Що знадобиться:

Гумка;

Крабик;

Шпильки.

Що робити:

Зробіть невисокий хвіст і трохи стягніть гумку;

Далі горизонтально поділіть волосся навпіл;

Через правий бік просуньте хвіст на ліву сторону (див. відео);

Закріпіть хвіст і гумку крабиком;

Хвостик через верх ніби накрутіть на крабик і з іншого боку зафіксуйте ним;

Візьміть волосся зверху крабика та опустіть його вниз. Воно має "розкритися" мов віяло та повністю сховати крабик;

Знизу зафіксуйте волосся шпильками;

Щоб укладка протрималася весь день, закріпіть зачіску шпильками та використайте фіксатор для волосся.

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