Як зробити обʼємний пучок за допомогою вузлів і двох гумок

Обʼємний та водночас витончений пучок — мрія кожної жінки, яка хоче мати стильний вигляд за мінімум часу.
На сторінці __mccall поділилися секретом створення фантастичної зачіски, яка не тільки додасть образу шарму, а й підійде для будь-якого випадку — від ділових зустрічей до романтичних прогулянок.
Цей пучок ідеально пасуватиме власницям довгого чи середньої довжини волосся. Головне — не лише стиль, але й простота, адже зачіску можна зробити всього за хвилину.
Що робити
- Розчешіть волосся, зберіть високий хвіст та зафіксуйте його гумкою.
- Після того, як хвіст зафіксований, розділіть його на два рівні пасма.
- Кожне з двох пасом скрутіть у щільний спіральний джгут. Це допоможе зробити пучок обʼємним і акуратним, а також полегшить процес зав’язування вузлів.
- Почніть завʼязувати вузли з цих двох скручених пасом. Зав’яжіть перший вузол, потім завʼяжіть наступний, формуючи гарну форму пучка.
- Зав’язуйте вузли послідовно, але не завʼязуйте їх одне на один. Завдяки цьому ви отримаєте симпатичний, природний пучок, який матиме невимушений та стильний вигляд.
Поради:
- Перед створенням зачіски можна нанести трохи текстурного спрею чи пудри для волосся, щоб пасма не ковзали під час зав’язування вузлів.
- Для обʼємнішого вигляду трохи розпушіть вузли після завершення зачіски.
Обʼємний пучок із вузлів — не просто зачіска, а справжнє мистецтво, яке під силу кожній.
Нещодавно ми писали про те, як швидко зробити обʼємний пучок на довге волосся.
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