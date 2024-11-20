Як зробити обʼємний пучок за допомогою вузлів і двох гумок

Обʼємний та водночас витончений пучок — мрія кожної жінки, яка хоче мати стильний вигляд за мінімум часу.

На сторінці __mccall поділилися секретом створення фантастичної зачіски, яка не тільки додасть образу шарму, а й підійде для будь-якого випадку — від ділових зустрічей до романтичних прогулянок.

Цей пучок ідеально пасуватиме власницям довгого чи середньої довжини волосся. Головне — не лише стиль, але й простота, адже зачіску можна зробити всього за хвилину.

Що робити

Розчешіть волосся, зберіть високий хвіст та зафіксуйте його гумкою. Після того, як хвіст зафіксований, розділіть його на два рівні пасма. Кожне з двох пасом скрутіть у щільний спіральний джгут. Це допоможе зробити пучок обʼємним і акуратним, а також полегшить процес зав’язування вузлів. Почніть завʼязувати вузли з цих двох скручених пасом. Зав’яжіть перший вузол, потім завʼяжіть наступний, формуючи гарну форму пучка. Зав’язуйте вузли послідовно, але не завʼязуйте їх одне на один. Завдяки цьому ви отримаєте симпатичний, природний пучок, який матиме невимушений та стильний вигляд.

Поради:

Перед створенням зачіски можна нанести трохи текстурного спрею чи пудри для волосся, щоб пасма не ковзали під час зав’язування вузлів.

Для обʼємнішого вигляду трохи розпушіть вузли після завершення зачіски.

Обʼємний пучок із вузлів — не просто зачіска, а справжнє мистецтво, яке під силу кожній.

Нещодавно ми писали про те, як швидко зробити обʼємний пучок на довге волосся.

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