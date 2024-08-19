Як зробити об’ємну високу "Мальвінку" за пару хвилин

За допомогою двох гумок ви зробите красиву зачіску, як з обкладинки модного журналу.

Фешнблогерка Alina Khafizova показала своїм підписникам як просто та швидко зробити елегантну зачіску на довге волосся. Все, що вам знадобиться, це 2 гумки.

Що робити:

Візьміть волосся на маківці, ніби робите "Мальвінку" і защепіть його гумкою;

Відтягніть трохи гумку, поділіть волосся навпіл і через низ просуньте гумку між пасмами волосся (див. відео);

Підберіть все волосся біля обличчя і позаду зробіть хвостик, знизу, під першим і так само поділіть волосся навпіл й через низ просуньте гумку між пасмами волосся;

Підтягніть дві гумки.

Зачіска готова.

Вона матиме чудовий вигляд на довгому волоссі, також її можна спробувати зробити на волосся середньої довжини, проте краще тоді використати тонші гумки.

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