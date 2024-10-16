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Як зробити обʼємну зачіску на довге волосся

Як зробити обʼємну зачіску на довге волосся

Як зробити обʼємну зачіску на довге волосся / Фото: Credits

Якщо вам не вдається заплести французьку косу, не переживайте, адже є простий та водночас елегантний спосіб створити привабливу зачіску на довге волосся. 

Блогерка Chasity Miller поділилася чудовою технікою, яка не вимагає великих зусиль. Все, що вам знадобиться — маленькі гумки.

Що робити:

  • Гарно розчешіть волосся;
  •  Зберіть частину волосся на чолі та зав’яжіть його у хвостик. Використовуйте маленьку гумку, щоб зафіксувати його;
  • Під першим хвостом зробіть ще один і зафіксуйте його маленькою гумкою;
  • Пасмо першого хвоста поділіть навпіл;
  • Візьміть два пасма та пустіть з обох боків другого хвоста; 
  • Під другим хвостом зробіть ще один, зафіксувавши пасма першого;
  • Розділіть другий хвіст навпіл і зробіть усе те ж саме, що і з першим. Продовжуйте створювати хвостики, поки не дійдете до кінця волосся.
  • Коли ви дійдете до кінця, зафіксуйте останній хвостик гумкою. 

Поради:

  1. Якщо у вас неслухняне волосся, спробуйте використовувати спрей для фіксації або мус, щоб додати текстури.
@chasitymiller Dragon braid tutorial! I have no clue if i did this right lol but its a cute, easy hairstyle! An easy alternative if you donnt know how to do french and/or dutch braids! My hair is so thick i wasnt sure it would work honestly, but it was fun to try! #easyhairstyles #thickhair #thickhairstyles #thickhairproblems #braidstutorial #dragonbraid #cutehairstyles ♬ older than you - ℒℒ

Зачіска виглядає об'ємно та стильно, а маленькі гумки додають акуратності. Створення гарної зачіски на довге та обʼємне волосся не обов'язково має бути складним процесом. 

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