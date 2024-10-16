Як зробити обʼємну зачіску на довге волосся

Якщо вам не вдається заплести французьку косу, не переживайте, адже є простий та водночас елегантний спосіб створити привабливу зачіску на довге волосся.

Блогерка Chasity Miller поділилася чудовою технікою, яка не вимагає великих зусиль. Все, що вам знадобиться — маленькі гумки.

Що робити:

Гарно розчешіть волосся;

Зберіть частину волосся на чолі та зав’яжіть його у хвостик. Використовуйте маленьку гумку, щоб зафіксувати його;

Під першим хвостом зробіть ще один і зафіксуйте його маленькою гумкою;

Пасмо першого хвоста поділіть навпіл;

Візьміть два пасма та пустіть з обох боків другого хвоста;

Під другим хвостом зробіть ще один, зафіксувавши пасма першого;

Розділіть другий хвіст навпіл і зробіть усе те ж саме, що і з першим. Продовжуйте створювати хвостики, поки не дійдете до кінця волосся.

Коли ви дійдете до кінця, зафіксуйте останній хвостик гумкою.

Поради:

Якщо у вас неслухняне волосся, спробуйте використовувати спрей для фіксації або мус, щоб додати текстури.

Зачіска виглядає об'ємно та стильно, а маленькі гумки додають акуратності. Створення гарної зачіски на довге та обʼємне волосся не обов'язково має бути складним процесом.

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