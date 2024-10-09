Як зробити обʼємну зачіску з крабиком: розповідає фешнблогерка

Ця проста, але стильна зачіска з крабиком ідеально підходить тим, хто хоче мати ефектний вигляд, не витрачаючи багато часу на укладку.
На сторінці torielynnbliss поділилися простим, але ефектним способом створення красивої та об'ємної зачіски за допомогою звичайного крабика
Що робити:
- Розчешіть волосся та зробіть "Мальвінку", але не витягайте хвіст до кінця;
- Розпущене волосся підберіть у хвіст, але також не витягайте його до кінця;
- Закріпіть краби під нижнім хвостиком та трохи розпушіть волосся.
Спереду можете дістати кілька пасм для створення безтурботного образу.
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