Як зробити оригінальну зачіску для особливого виходу: розповідає фешнблогерка

Літо у розпалі і якщо у тебе намічається певна подія вже на ці вихідні, пропонуємо тобі зробити цікаву зачіску.
Фешнблогерка poppy_hairstyles – майстриня оригінальних зачісок. На її сторінці вийшло нове відео спеціально для дівчат з довгим волоссям.
Що робити:
- Розчешіть волосся, зробіть посередині проділ і розділіть його навпіл;
- Візьміть одну частину волосся і для зручності підніміть волосся вверх;
- Знизу, ззаду, за допомогою маленьких гумок, почніть робити невеликі хвостики;
- Візьміть тоненьку прядку, за нею (наверх) іншу і защепіть її гумкою, прихопивши попередній хвостик;
- Таким чином рухайтесь вверх, до середини голови;
- Потім, просто зробіть високий хвіст;
- Розділіть його на два пасма, скрутіть кожне пасмо джгутом, а потім скрутіть два пасма разом;
- Далі, просто накрутіть волосся на гумку, зробивши пучок (гульку);
- Закріпіть її шпильками.
З іншого боку зробіть все те саме.
На перший погляд, може здатися, що зачіска складна і вам не вистачає рук, щоб все втримати, але варто спробувати зробити декілька разів і у вас все вийде ідеально.
Читайте також:
- Як зробити оригінальну зачіску на довге волосся: лайфгак від фешнблогерки
- Як зробити красивий пучок без жодної шпильки: секрет фешнблогерки
- Як зробити цікаву зачіску зі стрічкою: секрет фешнблогерки