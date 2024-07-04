Як зробити оригінальну зачіску для особливого виходу: розповідає фешнблогерка

Літо у розпалі і якщо у тебе намічається певна подія вже на ці вихідні, пропонуємо тобі зробити цікаву зачіску.

Фешнблогерка poppy_hairstyles – майстриня оригінальних зачісок. На її сторінці вийшло нове відео спеціально для дівчат з довгим волоссям.

Що робити:

Розчешіть волосся, зробіть посередині проділ і розділіть його навпіл;

Візьміть одну частину волосся і для зручності підніміть волосся вверх;

Знизу, ззаду, за допомогою маленьких гумок, почніть робити невеликі хвостики;

Візьміть тоненьку прядку, за нею (наверх) іншу і защепіть її гумкою, прихопивши попередній хвостик;

Таким чином рухайтесь вверх, до середини голови;

Потім, просто зробіть високий хвіст;

Розділіть його на два пасма, скрутіть кожне пасмо джгутом, а потім скрутіть два пасма разом;

Далі, просто накрутіть волосся на гумку, зробивши пучок (гульку);

Закріпіть її шпильками.

З іншого боку зробіть все те саме.

На перший погляд, може здатися, що зачіска складна і вам не вистачає рук, щоб все втримати, але варто спробувати зробити декілька разів і у вас все вийде ідеально.

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