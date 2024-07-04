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Як зробити оригінальну зачіску для особливого виходу: розповідає фешнблогерка

Як зробити оригінальну зачіску для особливого виходу: розповідає фешнблогерка

Як зробити оригінальну зачіску / Фото: Credits

Літо у розпалі і якщо у тебе намічається певна подія вже на ці вихідні, пропонуємо тобі зробити цікаву зачіску.

Фешнблогерка poppy_hairstyles – майстриня оригінальних зачісок. На її сторінці вийшло нове відео спеціально для дівчат з довгим волоссям.

Що робити:

  • Розчешіть волосся, зробіть посередині проділ і розділіть його навпіл;
  • Візьміть одну частину волосся і для зручності підніміть волосся вверх;
  • Знизу, ззаду, за допомогою маленьких гумок, почніть робити невеликі хвостики;
  • Візьміть тоненьку прядку, за нею (наверх) іншу і защепіть її гумкою, прихопивши попередній хвостик;
  • Таким чином рухайтесь вверх, до середини голови;
  • Потім, просто зробіть високий хвіст;
  • Розділіть його на два пасма, скрутіть кожне пасмо джгутом, а потім скрутіть два пасма разом;
  • Далі, просто накрутіть волосся на гумку, зробивши пучок (гульку);
  • Закріпіть її шпильками.

З іншого боку зробіть все те саме.

На перший погляд, може здатися, що зачіска складна і вам не вистачає рук, щоб все втримати, але варто спробувати зробити декілька разів і у вас все вийде ідеально.

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