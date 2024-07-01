Як зробити оригінальну зачіску на довге волосся: лайфгак від фешнблогерки

Якщо ви власниця довгого волосся і вже не знаєте, яку зачіску придумати та зробити, радо допоможемо вам у цій справі.
Фешнблогерка poppy_hairstyles в одному зі своїх відео показала, як зробити красиву та стильну зачіску на довге волосся. Зачіску, можливо, не так просто зробити з першого разу, але, трохи потренувавшись перед дзеркалом, у вас має все вийти.
Що робити:
- Зробіть проділ посередині та розчешіть волосся;
- Почніть заплітати звичайний колосок, підбираючи волосся від обличчя;
- Коли ви підберете пасма коло вух, почніть плести звичайну косу, щоб ззаду залишалось розпущене волосся (див. відео);
- Повторіть все так само з іншого боку;
- Коли дві коси буде заплетено, підберіть все волосся і зробіть високий хвіст;
- Розділіть його на дві частини (верхню та нижню) і на кожну частину надягніть гумку;
- Верхню частину хвоста поділіть навпіл і через низ просуньте в неї нижню частину;
- Трохи посуньте вниз гумку і знову верхнє пасмо поділіть навпіл і просуньте в нього нижнє (див. відео);
- Просовуйте пасма до кінця і защепіть маленькою гумкою.
Така зачіска — ідеальна на літо, адже вона оригінальна і волосся не буде вам заважати у спеку.
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