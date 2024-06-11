Як зробити оригінальну зачіску на кучерявому волоссі: секрет від фешнблогерки

Кучеряве волосся - це складно, воно неслухняне і майже ніколи не лягає так, як треба власниці, але ця зачіска підлаштована під ваші хуліганські завитки.

На своїй сторінці блогерка kirstyeelizabeth записала нове відео з покроковими діями, як зробити цікаву зачіску для кучерявого волосся, вона надзвичайно легка і не вимагає від вас "ідеально гладеньких ліній".

Вам знадобиться:

Гумка;

Шпильки.

Що робити:

Біля обличчя залиште два пасма волосся з двох боків;

Все інше волосся защепіть гумкою;

Хвіст, що вийшов, розподіліть рівномірно по гумці, щоб він лежав на всій голові (чимось нагадуючи шапочку, див. відео) і ще раз защепіть гумкою;

Пасма, що залишились з-під хвоста, підколіть шпильками так, щоб у вас вийшов пухкий пучок.

Візьміть декілька прядок від обличчя і також защепіть шпильками під пучок;

Пасма, що залишились, можете трохи підкрутити, щоб надати їм форми.

Порада: Якщо боїтесь, щоб зачіска не розпалась, використайте достатню кількість шпильок, також можна використати закріплювач, хоча великої необхідності в тому немає, адже кучеряве волосся, зазвичай, добре тримає свою форму.

Це зручна і проста повсякденна зачіска, яка зробить вас грайливо милою дівчиною.

До речі, нещодавно ми писали, "Як швидко та легко завити коротке волосся".

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