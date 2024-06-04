Як зробити оригінальну зачіску замість традиційної коси: секрети від фешнблогерки

Існує багато способів заплести звичайну, на перший погляд, косу, пропонуємо вам оригінальний та грайливий варіант від фешнблогерки

На своїй сторінці Instagram фешнблогерка Audrey Anne Jean показує, як зробити прості та оригінальні зачіски, з мінімумом зусиль та часу. Цього разу вона показала цікавий варіант, що нагадує косу. Вам знадобиться лише декілька маленьких гумок.

Що робити:

Підберіть волосся на маківці та зробіть хвостик. Не підбирайте все волосся з обличчя;

Приберіть хвостик вверх, щоб він вам не заважав, і під ним зробіть ще один, прибравши трохи пасма від обличчя;

Тепер візьміть перший хвостик, розділіть на дві частини защепіть під другим. Він має бути між двох пасм першого хвоста (як на відео);

Другий хвіст приберіть, щоб він вам не заважав;

Далі, знову повторіть свої дії: підберіть пасма від обличчя і зробіть четвертий хвіст, защепивши гумкою разом з третім;

Опустіть другий та розділіть його навпіл, защепивши пасма під четвертим, щоб він був між ними;

Все це треба повторювати, поки не зберете все волосся.

У вас має вийти щось схоже на косу з хвостом. За бажанням можете її доплести або залишити так. Якщо у вас коротке волосся, можна зробити пучок.

Така зачіска ідеально підійде на літо, коли жарко і хочеться прибрати волосся залишившись стильною та красивою.

Читайте також: