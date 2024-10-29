Як зробити простий та моторошний макіяж на Геловін

Геловін — час перевтілень і експериментів. Саме в цей день можна випустити своїх внутрішніх демонів, спробувати сміливі образи та створити дивовижний макіяж.

Для того, щоб мати неперевершений вигляд, зовсім не обов'язково звертатися до професійних візажистів. Популярними образами на Геловін завжди залишаються різноманітні моторошні персонажі. Можливо, у вас є свій улюблений чи вам хочеться створити щось зовсім нове, ось кілька простих варіантів лячних і стильних образів.

Макіяж "Посмішка клоуна"

Посмішка клоуна — один із найбільш впізнаваних і водночас лячних образів на Геловін.

Що знадобиться:

Чорний олівець

Червона помада

Зубочистка чи тонка паличка

Пензлик для розтушовування

Що робити:

Чорним олівцем обведіть контур губ, це надасть їм трохи більшого розміру та загостреної форми в кутках. Додайте темніший відтінок у кутках губ, щоб створити драматичний ефект. Середину губ нафарбуйте червоною помадою, за допомогою пензлика створіть омбре-ефект та плавний перехід кольорів. Пофарбуйте кінець зубочистки в чорний колір і проведіть від кутиків губ лінію до вух. Це створить зловісну посмішку клоуна. Розтушуйте кутки чорним кольором, щоб посмішка виглядала ще ширшою та страхітливою.

Поради:

Якщо ви хочете додати більше драми, використовуйте білу фарбу для обличчя як основу, щоб надати образу моторошного, блідо-смертельного вигляду.

Макіяж "Подряпини вовкулаки"

Цей макіяж створює враження свіжих подряпин, залишених гострими кігтями. Він чудово підходить для образу вовкулаки, дикого звіра чи навіть жертви атаки.

Що знадобиться:

Червона помада

Червоний олівець

Пензлики різної товщини

Несправжня кров або червона фарба

Щіточка для брів

Що робити:

За допомогою червоної помади намалюйте три паралельні лінії на щоці чи на будь-якій іншій ділянці тіла, де хочете зобразити подряпини. Червоним олівцем для губ додайте інтенсивності кольору та створіть ефект свіжості. Розтушуйте контури, щоб надати подряпинам більшого об’єму та правдоподібності. За допомогою щіточки для брів додайте трохи несправжньої крові, щоб подряпини мали реалістичний та свіжий вигляд.

Поради:

Додайте до образу акценти у вигляді затемнених тінями очей, щоб підсилити ефект.

Макіяж "Вампір"

Образ вампіра ніколи не виходить з моди на Геловін. Легка блідість, драматичні губи та червоні лінзи створюють справжню атмосферу містики та небезпеки.

Що знадобиться:

Чорний олівець

Червона помада

Чорні та червоні тіні

Пензлик і спонж для розтушовування

Червоні контактні лінзи

Туш

Що робити:

Обведіть губи чорним олівцем, зробіть кути темнішими для більшого ефекту. Нанесіть червону помаду е центр губ і розтушуйте пензликом для омбре-ефекту. Для очей використовуйте червоні та чорні тіні, створіть тіньовий ефект навколо очей. Це додасть очам виснаженого, але лячного вигляду. Використовуйте спонж, щоб плавно розтушувати тіні. Червоні лінзи додадуть очам гіпнотичного та страхітливого вигляду, а туш підкреслить вії, зробивши погляд гіпнотичним.

Поради:

Якщо вам незвично надягати лінзи, спробуйте зробити це перед початком макіяжу, щоб уникнути подразнення.

Макіяж "Леді Павук"

Цей образ поєднує жіночність і лячність. Павуки на шкірі та павутина біля очей створюють загадковий та стильний образ.

Що знадобиться:

Вирізані з паперу фігурки павуків або трафарети

Сірі та чорні тіні

Підводка для очей

Чорний олівець

Пензлик і зубочистка для деталей

Що робити:

Прикладіть трафарет павука до шкіри, де хочете створити малюнок. За допомогою тіней та пензлика обведіть контури павука, створюючи його тінь. Це матиме реалістичний вигляд, ніби павук сидить на шкірі. Додайте павуків на різних ділянках обличчя та шиї. Підводкою намалюйте павутину біля одного з очей. Для губ використовуйте чорний олівець та сірі тіні в центрі для створення готичного ефекту.

Поради для бездоганного макіяжу на Геловін

Зволоження і база під макіяж забезпечать стійкість образу. Спробуйте створити образ завчасно, щоб зрозуміти, чи вдасться досягти бажаного результату. Не всі косметичні засоби підходять для нанесення на шкіру довше, ніж кілька годин, тож обирайте безпечні для шкіри варіанти. Геловін — це свято творчості та гри, тому не бійтеся експериментувати з новими образами та стилями.

Геловін — це час перевтілень і сміливих рішень. Виберіть образ, який вам подобається, додайте кілька акцентів і ви зможете блищати на святковій вечірці, лякаючи та захоплюючи всіх навколо.

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