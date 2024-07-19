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Як зробити пучок на кучеряве волосся: поради фешнблогерки

Як зробити пучок на кучеряве волосся: поради фешнблогерки

Як зробити пучок на кучеряве волосся / Фото: Credits

Якщо ваші кучері полюбляють жити окремим життям і не підкоряються вашим зачіскам, цей пучок саме для них.

Фешнблогерка the.curly.carr показала як зробити об'ємний пучок на кучеряве волосся.

  • Зробіть звичайний хвіст;
  • Трохи підніміть волосся, щоб закрити гумку і зверху на неї одягніть ще одну, але так, щоб знизу залишилось волосся (див. відео);
  • Далі, підбирайте невеликі пасма волосся, трохи скручуйте їх джгутом і підсовуйте під другу гумку;
  • Робіть так з кожним наступним пасмом, засовуючи його в довільному порядку зверху чи знизу гумки, поки не заправите всі пасма.

Поради:

  • Спереду біля обличчя можна залишити декілька пасм;
  • Якщо ви боїтеся, що пучок "розвалиться", можете використати декілька шпильок, щоб закріпити пасма.

Ця зачіска у стилі casual стане гарним доповненням вашого образу.

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