Як зробити пучок на кучеряве волосся: поради фешнблогерки

Якщо ваші кучері полюбляють жити окремим життям і не підкоряються вашим зачіскам, цей пучок саме для них.
Фешнблогерка the.curly.carr показала як зробити об'ємний пучок на кучеряве волосся.
- Зробіть звичайний хвіст;
- Трохи підніміть волосся, щоб закрити гумку і зверху на неї одягніть ще одну, але так, щоб знизу залишилось волосся (див. відео);
- Далі, підбирайте невеликі пасма волосся, трохи скручуйте їх джгутом і підсовуйте під другу гумку;
- Робіть так з кожним наступним пасмом, засовуючи його в довільному порядку зверху чи знизу гумки, поки не заправите всі пасма.
Поради:
- Спереду біля обличчя можна залишити декілька пасм;
- Якщо ви боїтеся, що пучок "розвалиться", можете використати декілька шпильок, щоб закріпити пасма.
Ця зачіска у стилі casual стане гарним доповненням вашого образу.
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