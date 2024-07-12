Як зробити райдужний манікюр: лайфгак від майстрині

Без великих зусиль вам під силу зробити чарівну абстракцію на своїх нігтях.

Майстриня з манікюру karavannatalia показала цікавий лайфгак, як зробити яскравий та незвичний літній манікюр.

Що знадобиться:

Декілька різних кольорів фарби;

Пензлики.

Що робити:

Заздалегідь підготуйте нігті, нанісши на них базовий колір;

Зверху, у довільному порядку, поставте на ніготь крапочки фарби різних кольорів;

Візьміть широкий пензлик і зробіть ним рухи, ніби фарбуєте ніготь (як на відео);

Цяточки фарби розмажуться і на ваших нігтях залишиться абстракція.

Порада:

Кольори та відтінки можете використовувати на власний розсуд.

Яскраві кольори цього манікюру будуть максимально доречні до яскравого та барвистого літа.

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