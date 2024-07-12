Як зробити райдужний манікюр: лайфгак від майстрині

Без великих зусиль вам під силу зробити чарівну абстракцію на своїх нігтях.
Майстриня з манікюру karavannatalia показала цікавий лайфгак, як зробити яскравий та незвичний літній манікюр.
Що знадобиться:
- Декілька різних кольорів фарби;
- Пензлики.
Що робити:
- Заздалегідь підготуйте нігті, нанісши на них базовий колір;
- Зверху, у довільному порядку, поставте на ніготь крапочки фарби різних кольорів;
- Візьміть широкий пензлик і зробіть ним рухи, ніби фарбуєте ніготь (як на відео);
- Цяточки фарби розмажуться і на ваших нігтях залишиться абстракція.
Порада:
Кольори та відтінки можете використовувати на власний розсуд.
Яскраві кольори цього манікюру будуть максимально доречні до яскравого та барвистого літа.
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