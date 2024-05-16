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Як зробити саморобні наклейки на нігті: цікавий лайфгак

Як зробити саморобні наклейки на нігті: цікавий лайфгак

Фото: Credits

Якщо дуже захотілось цікавий манікюр, а потрібних наклейок чи трафареток не має під рукою, можете зробити їх самі.

Максимально просто і швидко можна прикрасити нудний однотонний манікюр оригінальним малюнком власного виробництва.

У своєму відео в Instagram блогерка Elina Mayve показала цікавий спосіб як зробити малюнок на нігтях без жодних зусиль і художньої освіти. Вона намалювала миле сердечко, що має ригінальний вигляд на нігтях.

Що вам знадобиться:

  • Папір для запікання;
  • Лак (колір обираєте самі);
  • Шпилька (можна замінити на голку);
  • Пінцет.

Як зробити:

  • За допомогою шпильки нанесіть на папір бажаний малюнок (в авторки відео – це сердечка);
  • Висушіть свої картинки;
  • За допомогою пінцету відділіть малюнок від паперу;
  • Перенесіть малюнок на ніготь;
  • Закріпіть прозорим лаком.

Замість сердечок можна зробити зірочки, місяць, все, що вам вдасться намалювати та звичайно використати бажаний колір.

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