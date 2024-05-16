Як зробити саморобні наклейки на нігті: цікавий лайфгак

Якщо дуже захотілось цікавий манікюр, а потрібних наклейок чи трафареток не має під рукою, можете зробити їх самі.
Максимально просто і швидко можна прикрасити нудний однотонний манікюр оригінальним малюнком власного виробництва.
У своєму відео в Instagram блогерка Elina Mayve показала цікавий спосіб як зробити малюнок на нігтях без жодних зусиль і художньої освіти. Вона намалювала миле сердечко, що має ригінальний вигляд на нігтях.
Що вам знадобиться:
- Папір для запікання;
- Лак (колір обираєте самі);
- Шпилька (можна замінити на голку);
- Пінцет.
Як зробити:
- За допомогою шпильки нанесіть на папір бажаний малюнок (в авторки відео – це сердечка);
- Висушіть свої картинки;
- За допомогою пінцету відділіть малюнок від паперу;
- Перенесіть малюнок на ніготь;
- Закріпіть прозорим лаком.
Замість сердечок можна зробити зірочки, місяць, все, що вам вдасться намалювати та звичайно використати бажаний колір.
Читайте також: