Як зробити сердечка ріжки з волосся: цікавий лайфгак від фешнблогера

Така зачіска обов’язково зробить вас помітною у натовпі, а зробити її можна за лічені хвилини

Фешнблогер mattloveshair в одному зі своїх відео перевірив популярний в TikTok лайфгак, як зробити цікаву зачіску з сердечками.

Вам знадобиться:

Гумки (дві середні, дві маленькі);

Шпильки.

Що робити:

Розчешіть волосся і зробіть посередині проділ;

Не забираючи пасма від обличчя, зробіть два хвостики на маківці;

Візьміть маленьку гумку і вдягніть на хвостик, але не затягуйте до кінця, вона має бути близько 10 см від першої гумки;

Частину волосся між двома гумками поділіть навпіл і через верх просуньте посередині другу гумку;

Можете трохи підтягнути гумку та просто опустіть її до першої (як на відео);

Шпильками закріпіть хвостики, щоб дві гумки тримались разом.

Поради:

Якщо нанести трохи сироватки на гумку, вона не буде так рвати та пошкоджувати волосся.

Така зачіска підійде на довге та волосся середньої довжини. Можливо з першого разу у вас не все вийде, проте трохи попрактикувавшись ви отримаєте цікаві сердечка з волосся.

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