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Як зробити сердечка ріжки з волосся: цікавий лайфгак від фешнблогера

Як зробити сердечка ріжки з волосся: цікавий лайфгак від фешнблогера

Як зробити сердечка ріжки з волосся / Фото: Credits

Така зачіска обов’язково зробить вас помітною у натовпі, а зробити її можна за лічені хвилини

Фешнблогер mattloveshair в одному зі своїх відео перевірив популярний в TikTok лайфгак, як зробити цікаву зачіску з сердечками.

Вам знадобиться:

  • Гумки (дві середні, дві маленькі);
  • Шпильки.

Що робити:

  • Розчешіть волосся і зробіть посередині проділ;
  • Не забираючи пасма від обличчя, зробіть два хвостики на маківці;
  • Візьміть маленьку гумку і вдягніть на хвостик, але не затягуйте до кінця, вона має бути близько 10 см від першої гумки;
  • Частину волосся між двома гумками поділіть навпіл і через верх просуньте посередині другу гумку;
  • Можете трохи підтягнути гумку та просто опустіть її до першої (як на відео);
  • Шпильками закріпіть хвостики, щоб дві гумки тримались разом.

Поради:

Якщо нанести трохи сироватки на гумку, вона не буде так рвати та пошкоджувати волосся.

@mattloveshair trying viral #hairstyles part 529875405‍♀️ #messybun #hairtutorial #hairstyle ♬ Break My Stride - Chateau Pop

Така зачіска підійде на довге та волосся середньої довжини. Можливо з першого разу у вас не все вийде, проте трохи попрактикувавшись ви отримаєте цікаві сердечка з волосся.

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