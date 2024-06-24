Як зробити сердечка ріжки з волосся: цікавий лайфгак від фешнблогера

Така зачіска обов’язково зробить вас помітною у натовпі, а зробити її можна за лічені хвилини
Фешнблогер mattloveshair в одному зі своїх відео перевірив популярний в TikTok лайфгак, як зробити цікаву зачіску з сердечками.
Вам знадобиться:
- Гумки (дві середні, дві маленькі);
- Шпильки.
Що робити:
- Розчешіть волосся і зробіть посередині проділ;
- Не забираючи пасма від обличчя, зробіть два хвостики на маківці;
- Візьміть маленьку гумку і вдягніть на хвостик, але не затягуйте до кінця, вона має бути близько 10 см від першої гумки;
- Частину волосся між двома гумками поділіть навпіл і через верх просуньте посередині другу гумку;
- Можете трохи підтягнути гумку та просто опустіть її до першої (як на відео);
- Шпильками закріпіть хвостики, щоб дві гумки тримались разом.
Поради:
Якщо нанести трохи сироватки на гумку, вона не буде так рвати та пошкоджувати волосся.
@mattloveshair trying viral #hairstyles part 529875405♀️ #messybun #hairtutorial #hairstyle ♬ Break My Stride - Chateau Pop
Така зачіска підійде на довге та волосся середньої довжини. Можливо з першого разу у вас не все вийде, проте трохи попрактикувавшись ви отримаєте цікаві сердечка з волосся.
Читайте також:
- Як зробити цікаву зачіску зі стрічкою: секрет фешнблогерки
- Як зробити літній пучок: розповідає фешнблогерка
- Як зробити оригінальну зачіску на кучерявому волоссі: секрет від фешнблогерки