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Як зробити чарівний пучок на середню довжину волосся

Як зробити чарівний пучок на середню довжину волосся

Як зробити симпатичний пучок на середню довжину волосся / Фото: Credits

Якщо ви у пошуку нових ідей для зачіски на недовге волосся, це укладання саме те, що ви шукали.

Фешнблогерка Janna Yasmin продемонструвала простий та елегантний спосіб укладання волосся.

Що знадобиться:

  • Тоненька гумка;
  • Крабик.

Що робити:

  • Зробіть невисокий хвіст;
  • Трохи спустіть гумку та через верх почніть ховати хвостик всередину волосся. Робіть це обережно, щоб хвіст не виліз з-під низу;
  • Візьміть крабик і зафіксуйте волосся зверху;
  • Біля обличчя можна приспустити декілька пасм.

Готово!

@jannayasmin Simple + gorgeous♥️ #hairhacks #updohairstyle #hairupdo #shorthairupdo #hairtutorial #hairstyle #hairideas #hairdo #haartipps #hairtrick ♬ оригинальный звук - sophia

Зачіска має дуже красивий та стильний вигляд, тож якщо у вас коротке, чи середньої довжини волосся, ви можете легко повторити її самостійно.

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