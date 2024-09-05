Як зробити чарівний пучок на середню довжину волосся

Якщо ви у пошуку нових ідей для зачіски на недовге волосся, це укладання саме те, що ви шукали.
Фешнблогерка Janna Yasmin продемонструвала простий та елегантний спосіб укладання волосся.
Що знадобиться:
- Тоненька гумка;
- Крабик.
Що робити:
- Зробіть невисокий хвіст;
- Трохи спустіть гумку та через верх почніть ховати хвостик всередину волосся. Робіть це обережно, щоб хвіст не виліз з-під низу;
- Візьміть крабик і зафіксуйте волосся зверху;
- Біля обличчя можна приспустити декілька пасм.
Готово!
@jannayasmin Simple + gorgeous♥️ #hairhacks #updohairstyle #hairupdo #shorthairupdo #hairtutorial #hairstyle #hairideas #hairdo #haartipps #hairtrick ♬ оригинальный звук - sophia
Зачіска має дуже красивий та стильний вигляд, тож якщо у вас коротке, чи середньої довжини волосся, ви можете легко повторити її самостійно.
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