Як зробити стильний пучок: поради фешнблогерки

Пучок – це елегантна, практична та звичайна зачіска. Ми часто робимо його нашвидкуруч, аби було простіше та зручніше, та насправді, можна швидко зробити щось оригінальне.

Фешнблогерка Audrey Anne Jean записала нове відео, де показала, як просто та швидко зробити елегантний пучок. Для цього не треба багато зусиль, лише дві гумки та пара шпильок. І вам гарантований цікавий образ на цілий день.

Зробіть низький хвостик;

Відтягніть гумку і розділіть волосся на дві прядки;

Через верх, просуньте хвостик між прядками та підтягніть резинку;

Хвостик заплетіть у косу і защепіть гумкою;

Почніть скручувати косу наверх (як показано на відео);

Защепіть закручену косу шпильками, аби вона не розпалась.

Така елегантна зачіска чудово підійде на літо, коли просто з хвостом ходити вже набридло, а з розпущеним волоссям жарко.

До речі, нещодавно ми писали, “Як зробити ідеальну зачіску справжньої леді”.

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