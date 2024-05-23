Як зробити стильну та сучасну зачіску: поради від блогерки

Така зачіска чудово підійде на довге волосся.

Зробити красиву та оригінальну зачіску майже справжнє мистецтво і дуже хочеться робити це мистецтво швидко та вдома.

На своїй сторінці в TikTok блогерка Tati опублікувала відео з цікавим варіантом зачіски, який має прийтись до смаку сучасним модницям та стильним дівчатам. Робити зачіску достатньо просто, але, як пишуть у коментарях під відео, треба трохи набити руку.

Як зробити:

Гарно розчешіть волосся і зробіть проділ посередині;

Візьміть прядки коло обличчя з двох боків, зведіть їх назад і вниз під все волосся, закріпивши маленькою гумкою, аби її було майже непомітно;

Закріпіть їх лаком для волосся;

Десь з кінця проділу, з маківки, знову візьміть дві прядки та заплетіть тоненькі коси на два боки;

З розпущеного волосся зробіть звичайну «Мальвінку»;

Закріпіть гумку достатньо високо, аби візуально вона розташовувалась біля кіс.

Порада:

Коси можете прикрасити бісером, стразами, чи декоративним камінням.

Стильна зачіска – це прекрасне доповнення вашого стилю, а інколи, його родзинка.

До речі, нещодавно ми писали, “Як зробити цікаву та грайливу "Мальвінку": розповіла фешнблогерка”

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