Як зробити стильну та сучасну зачіску: поради від блогерки

Така зачіска чудово підійде на довге волосся.
Зробити красиву та оригінальну зачіску майже справжнє мистецтво і дуже хочеться робити це мистецтво швидко та вдома.
На своїй сторінці в TikTok блогерка Tati опублікувала відео з цікавим варіантом зачіски, який має прийтись до смаку сучасним модницям та стильним дівчатам. Робити зачіску достатньо просто, але, як пишуть у коментарях під відео, треба трохи набити руку.
Як зробити:
- Гарно розчешіть волосся і зробіть проділ посередині;
- Візьміть прядки коло обличчя з двох боків, зведіть їх назад і вниз під все волосся, закріпивши маленькою гумкою, аби її було майже непомітно;
- Закріпіть їх лаком для волосся;
- Десь з кінця проділу, з маківки, знову візьміть дві прядки та заплетіть тоненькі коси на два боки;
- З розпущеного волосся зробіть звичайну «Мальвінку»;
- Закріпіть гумку достатньо високо, аби візуально вона розташовувалась біля кіс.
Порада:
Коси можете прикрасити бісером, стразами, чи декоративним камінням.
@tatianakaer
Obssesed♬ in this darkness x - maddie
Стильна зачіска – це прекрасне доповнення вашого стилю, а інколи, його родзинка.
До речі, нещодавно ми писали, “Як зробити цікаву та грайливу "Мальвінку": розповіла фешнблогерка”
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