Як зробити стильну зачіску на кожен день: поради фешнблогерки

Ця зачіска створить неповторний жіночний образ, який доповнить ваш стиль чарівної леді.
Хвости та розпущене волосся не завжди зручні та практичні зачіски, тож якщо вам хочеться чогось нового, романтичного і не на три години “чаклування” перед дзеркалом, вам на допомогу прийде блогерка Audrey, яка у своєму відео наочно показала, як зробити цікаву зачіску на різну довжину волосся. Треба лиш декілька хвилин, пара гумок і ви зачаруєте всіх своїм стилем.
Як зробити:
- Зробіть проділ посередині та добре розчешіть волосся;
- Гребінцем відділіть пасма біля обличчя, причешіть їх, заведіть під все волосся (можете його підібрати, аби було зручніше) і зробіть хвостик маленькою гумкою;
- Візьміть ще дві прядки коло вух, але не з самої маківки, з двох боків і заплетіть коси (як на відео);
- Закріпіть їх маленькими гумками;
- Підніміть коси нагору на маківку, зробивши з них обідок для волосся і зафіксуйте шпильками.
Зачіска голова!
@audreyanne.j Save for inspo #hairstyle #summerhairstyle #hairtutorial #hair #easyhairstyle ♬ The Kid LAROI _ Girls - LAROI-REPLAYING
Красиво, швидко, легко і зручно - синоніми цієї зачіски, що буде триматися цілий день і не викличе дискомфорту.
Нещодавно ми писали про те, “Як зробити стильний пучок”.
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