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Як зробити стильну зачіску на кожен день: поради фешнблогерки

Як зробити стильну зачіску на кожен день: поради фешнблогерки

Як зробити стильну зачіску на кожен день / Фото: Credits

Ця зачіска створить неповторний жіночний образ, який доповнить ваш стиль чарівної леді.

Хвости та розпущене волосся не завжди зручні та практичні зачіски, тож якщо вам хочеться чогось нового, романтичного і не на три години “чаклування” перед дзеркалом, вам на допомогу прийде блогерка Audrey, яка у своєму відео наочно показала, як зробити цікаву зачіску на різну довжину волосся. Треба лиш декілька хвилин, пара гумок і ви зачаруєте всіх своїм стилем.

Як зробити:

  • Зробіть проділ посередині та добре розчешіть волосся;
  • Гребінцем відділіть пасма біля обличчя, причешіть їх, заведіть під все волосся (можете його підібрати, аби було зручніше) і зробіть хвостик маленькою гумкою;
  • Візьміть ще дві прядки коло вух, але не з самої маківки, з двох боків і заплетіть коси (як на відео);
  • Закріпіть їх маленькими гумками;
  • Підніміть коси нагору на маківку, зробивши з них обідок для волосся і зафіксуйте шпильками.

Зачіска голова!

@audreyanne.j Save for inspo #hairstyle #summerhairstyle #hairtutorial #hair #easyhairstyle ♬ The Kid LAROI _ Girls - LAROI-REPLAYING

Красиво, швидко, легко і зручно - синоніми цієї зачіски, що буде триматися цілий день і не викличе дискомфорту.

Нещодавно ми писали про те, “Як зробити стильний пучок”.

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