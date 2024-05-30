Як зробити стильну зачіску на кожен день: поради фешнблогерки

Хвости та розпущене волосся не завжди зручні та практичні зачіски, тож якщо вам хочеться чогось нового, романтичного і не на три години “чаклування” перед дзеркалом, вам на допомогу прийде блогерка Audrey, яка у своєму відео наочно показала, як зробити цікаву зачіску на різну довжину волосся. Треба лиш декілька хвилин, пара гумок і ви зачаруєте всіх своїм стилем.

Як зробити:

Зробіть проділ посередині та добре розчешіть волосся;

Гребінцем відділіть пасма біля обличчя, причешіть їх, заведіть під все волосся (можете його підібрати, аби було зручніше) і зробіть хвостик маленькою гумкою;

Візьміть ще дві прядки коло вух, але не з самої маківки, з двох боків і заплетіть коси (як на відео);

Закріпіть їх маленькими гумками;

Підніміть коси нагору на маківку, зробивши з них обідок для волосся і зафіксуйте шпильками.

Зачіска голова!

Красиво, швидко, легко і зручно - синоніми цієї зачіски, що буде триматися цілий день і не викличе дискомфорту.

Нещодавно ми писали про те, “Як зробити стильний пучок”.

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