Як зробити відьомський макіяж до Геловіну

Якщо ви хочете мати містичний та чарівний образ на Геловін, спробуйте зробити відьомський макіяж, який стане чудовим доповненням вашого святкового костюма.

Фешнблогерка byandra поділилася своїм варіантом стильного та трохи зловісного макіяжу, який легко можна повторити вдома.

Що знадобиться:

Папір

Ножиці

Темні тіні для повік

Пензлик для макіяжу

Підводка для очей

Три маленькі чорні камінці

Щіточка для вій

Рідкий глітер (білий чи сріблястий)

Чорна помада

Що робити:

Виріжте з паперу маленький місяць, який ви прикріпите на чоло. Він стане акцентом образу. Приклейте місяць у центр чола, трохи вище перенісся. За допомогою пензлика і чорних тіней створіть затемнення навколо паперового місяця, щоб додати макіяжу таємничості. Розтушуйте тіні, щоб створити ефект м'яких переходів. Для містичного погляду обирайте чорні або темно-сірі тіні. Нанесіть їх на повіки та ретельно розтушуйте. Якщо бажаєте, можете трохи розтерти макіяж пальцями, щоб додати легкого ефекту недбалості — це лише підсилить містичну атмосферу. Візьміть підводку чи олівець і намалюйте три горизонтальні лінії на переніссі. Нижня лінія повинна бути найдовшою, кожна наступна — коротшою за попередню. Між лініями, намальованими на переніссі, приклейте по одному чорному камінцю. Використовуючи щіточку для вій, нанесіть на верхню частину обличчя трохи рідкого глітера білого чи сріблястого кольору. Це додасть образу мерехтливого сяйва та додаткового шарму. Останній крок — чорна помада. Зніміть паперовий місяць із чола. Завдяки тіням, які залишилися, ви побачите чіткий контур місяця, що додасть вашому макіяжу незвичайного шарму.

Поради:

Якщо ви не маєте чорної помади, чорний олівець стане чудовою альтернативою, а прозорий блиск допоможе створити глянцевий ефект.

Щоб образ був завершеним, додайте цікаву зачіску. Залежно від вашого стилю можна зробити хвилясті локони або високу зачіску з об’ємним обідком. Це доповнить містичний макіяж.

Манікюр теж відіграє важливу роль: чорний чи темний лак із блиском чудово підійде до цього образу.

Завдяки цим простим крокам ви можете створити містичний образ для Геловіну, який підкреслить вашу індивідуальність і допоможе виділитися святкового вечора.

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