Як зробити високий та обʼємний хвіст: поради фешнблогерки

Якщо ви власниця об'ємного та кучерявого волосся, яке важко приборкати, стильний високий хвіст може стати вашим порятунком.

Фешнблогерка Amelie Fernandes поділилася простим лайфгаком для створення ефектного образу.

Візьміть невелику частину волосся та зберіть їх у "Мальвінку";

Нижню частину волосся розділіть навпіл;

Підніміть кожну з нижніх частин волосся догори, навколо основи хвоста. Зафіксуйте їх зверху гумкою, щоб отримати високий та стильний хвіст.

Поради:

Якщо ваші кучері не дуже виразні, використовуйте спрей для обсягу або мус, щоб надати їм більше структури.

Можна використати красиві гумки чи аксесуари, щоб додати ефектності вашому хвосту.

Цей стильний хвіст надзвичайно практичний. Він ідеально підходить для будь-якого випадку, від повсякденних прогулянок до вечірніх променадів.

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