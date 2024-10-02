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Як зробити високий та обʼємний хвіст: поради фешнблогерки

Як зробити високий та обʼємний хвіст: поради фешнблогерки

Високий хвіст / Фото: Credits

Якщо ви власниця об'ємного та кучерявого волосся, яке важко приборкати, стильний високий хвіст може стати вашим порятунком.

Фешнблогерка Amelie Fernandes поділилася простим лайфгаком для створення ефектного образу.

  • Візьміть невелику частину волосся та зберіть їх у "Мальвінку";
  • Нижню частину волосся розділіть навпіл;
  • Підніміть кожну з нижніх частин волосся догори, навколо основи хвоста. Зафіксуйте їх зверху гумкою, щоб отримати високий та стильний хвіст.

Поради:

  • Якщо ваші кучері не дуже виразні, використовуйте спрей для обсягу або мус, щоб надати їм більше структури.
  • Можна використати красиві гумки чи аксесуари, щоб додати ефектності вашому хвосту.

Цей стильний хвіст надзвичайно практичний. Він ідеально підходить для будь-якого випадку, від повсякденних прогулянок до вечірніх променадів. 

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