Як зробити зачіску, як у головної героїні серіалу "Пліткарка" Серени ван дер Вудсен

Головна героїня серіалу "Пліткарка", яку зіграла відома Блейк Лайвлі, завжди мала надзвичайно елегантний смак і вигляд.
Фешнблогерка bayleigh barnes показала, як відтворити популярну зачіску Серени ван дер Вудсен, яка, крім того, надзвичайно пасувала Блейк Лайвлі, всього за пару хвилин.
Що знадобиться:
- Гумки
Що робити:
- Залиште невеликі пасма біля обличчя. Якщо у вас рівне волосся, їх краще трохи завити;
- Візьміть ще пасмо від маківки та заплетіть косу. З іншого боку зробіть так само;
- Волосся зафіксуйте у невисокий хвіст;
- Візьміть дві коси та завʼяжіть їх у вузол зверху хвоста;
- Хвостиками кіс огорніть гумку та за допомогою маленької гумки зафіксуйте під хвостом.
Ця чарівна зачіска створить елегантний та грайливий образ своєї власниці.
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