Як зробити зачіску, як у головної героїні серіалу "Пліткарка" Серени ван дер Вудсен

Головна героїня серіалу "Пліткарка", яку зіграла відома Блейк Лайвлі, завжди мала надзвичайно елегантний смак і вигляд.

Фешнблогерка bayleigh barnes показала, як відтворити популярну зачіску Серени ван дер Вудсен, яка, крім того, надзвичайно пасувала Блейк Лайвлі, всього за пару хвилин.

Що знадобиться:

Гумки

Що робити:

Залиште невеликі пасма біля обличчя. Якщо у вас рівне волосся, їх краще трохи завити;

Візьміть ще пасмо від маківки та заплетіть косу. З іншого боку зробіть так само;

Волосся зафіксуйте у невисокий хвіст;

Візьміть дві коси та завʼяжіть їх у вузол зверху хвоста;

Хвостиками кіс огорніть гумку та за допомогою маленької гумки зафіксуйте під хвостом.

Ця чарівна зачіска створить елегантний та грайливий образ своєї власниці.

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