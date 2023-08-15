Яка помада молодить: який колір буде освіжати жінок за 50, а який візуально старити

Колір помади, який молодить жінок елегантного віку, від яких відтінків потрібно відмовитись

Помадою зазвичай завершують макіяж, а є жінки, які, крім губної помади, не користуються ніякою іншою косметикою. Тому підходити до вибору помади треба ретельно. Неправильно вибраний відтінок можуть візуально зробити старшою жінку або її омолодити.

З віком завдання ускладнюється, з вибором помади потрібно бути ще ретельнішим. Чим старше стає жінка, тим більше уваги потрібно приділяти тому, що потрібно приховати, а акценти робити на тому, що потрібно підкреслити. Крім того, з віком шкіра губ починає втрачати свій природний пігмент, а контури розмиваються.

Яки колір помади молодить

Експерти радять зупинитися на рожевій помаді. Існує велика кількість її відтінків. Якщо він підібраний правильно рожевий колір може освіжати. робити молодшими. Багато залежить від кольорового типу жінки, від відтінку її шкіри. При виборі помади потрібно на це звертати увагу, щоб, наприклад, той же рожевий відтінок не робив шкіру надто блідою.

Найкраще підійдуть рожевий персик, рожева вишня. Непогано виглядає на губах пастельний рожевий колір. Але ні в якому разі не використовуйте кислотно рожевий відтінок помади, він зразу виділить всі недоліки на лиці.

Нюдові відтінки для жінок старше 50

Французька візажистка Алі Андреа рекомендує для жінок старше 50 років використовувати матові нюдові відтінки - від персикового до рожевого.

Який колір помади старить

Експерти радять уникати коричневого кольору помади . Мало хто може похвалитися тим, що їм підходить коричневий тон помади, тим більше це стосується жінок елегантного віку. Коричневий колір погіршує колір шкіри, робить її темною та тьмяною.Якщо коричневий колір світлий, то він зіллється зі шкірою, зробить її блідою і невиразною. Якщо помада темно-коричневого кольору, то вона відразу ж підкреслить кола під очима, роблячи їх ще темніше.

помади Мало хто може похвалитися тим, що їм підходить коричневий тон помади, тим більше це стосується жінок елегантного віку. Коричневий колір погіршує колір шкіри, робить її темною та тьмяною.Якщо коричневий колір світлий, то він зіллється зі шкірою, зробить її блідою і невиразною. Якщо помада темно-коричневого кольору, то вона відразу ж підкреслить кола під очима, роблячи їх ще темніше. Тілесний колір помади особливо підкреслює вік.

помади особливо підкреслює вік. Бузкова гама виглядає неприродно – робить помітними дрібні капіляри на обличчі, очах.

виглядає неприродно – робить помітними дрібні капіляри на обличчі, очах. Помади з фіолетовим тоном завжди візуально роблять жінок дорослішими, а обличчю надають сумного вигляду.

завжди візуально роблять жінок дорослішими, а обличчю надають сумного вигляду. Не рекомендується користуватися морквяною помадою, він виглядає досить смішно. Помада оранжевого кольору дуже вимоглива до стану та кольору шкіри жінки. Якщо шкіра не ідеальна, то стане видно всі зморшки, крім того, морквяні губи створюють враження жовтих зубів.

помадою, він виглядає досить смішно. Помада оранжевого кольору дуже вимоглива до стану та кольору шкіри жінки. Якщо шкіра не ідеальна, то стане видно всі зморшки, крім того, морквяні губи створюють враження жовтих зубів. Тільки молоді жінки з темним волоссям можуть собі дозволити помаду кольору фуксії. Образ жінок старшого віку це відтинок зробить вульгарним і дешевим.

Помада відтінку фуксі не для жінок старше 50

На думку Алі Андреа жінки після 50 потрібно уникати глибоко бордового відтінку помади, кислотно рожевого, відтінку фуксії, кольору баклажану, а також всіляких "металевих відтінків".

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