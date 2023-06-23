Якщо волосся швидко жирніє, ви його неправильно сушите: стилістка поділилася ідеєю зі старого журналу

Про те, як правильно сушити волосся, щоб воно не жирніло наступного дня, стилістка Еббі Юнг дізналася з журналу 80-х років, який випадково потрапив їй до рук.

Дівчина одразу ж поділилася своїм знанням у TikTok. Найімовірніше, ця порада буде корисною багатьом.

Якщо у вас дуже швидко жирніє волосся і має іноді недостатньо охайний вигляд майже одразу після миття і висихання, це означає, що ви неправильно його сушите.

Багато хто з нас воліє не сушити мокре волосся феном, а чекати, поки воно висохне саме, вважаючи, що такий спосіб сушіння є найменш травматичним для волосся. Однак у статті, яку прочитала Еббі, було написано, що надлишки шкірного сала сильніше прилипають до волосся, коли воно висушене на повітрі. Стверджувалося, що волосся, висушене таким чином, втрачає шкірне сало або жир повільніше, ніж волосся, висушене феном.

Тому якщо ви просто даєте волоссю висохнути природним чином, ви, з одного боку, не травмуєте його гарячим повітрям, а з іншого, робите його надійним накопичувачем шкірного сала, що своєю чергою призводить до частішого миття.

В цій ситуації Еббі пропонує досить дотепний вихід. Вона рекомендує після миття сушити основну масу волосся у природний спосіб, але водночас підсушувати феном коріння.

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