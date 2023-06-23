Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Якщо волосся швидко жирніє, ви його неправильно сушите: стилістка поділилася ідеєю зі старого журналу

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1422
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Якщо волосся швидко жирніє, ви його неправильно сушите: стилістка поділилася ідеєю зі старого журналу

Як правильно сушити волосся / Фото: Credits

Старі журнали іноді містять досить цікаві та корисні поради й рекомендації.

Про те, як правильно сушити волосся, щоб воно не жирніло наступного дня, стилістка Еббі Юнг дізналася з журналу 80-х років, який випадково потрапив їй до рук.

Дівчина одразу ж поділилася своїм знанням у TikTok. Найімовірніше, ця порада буде корисною багатьом.

Якщо у вас дуже швидко жирніє волосся і має іноді недостатньо охайний вигляд майже одразу після миття і висихання, це означає, що ви неправильно його сушите.

Багато хто з нас воліє не сушити мокре волосся феном, а чекати, поки воно висохне саме, вважаючи, що такий спосіб сушіння є найменш травматичним для волосся. Однак у статті, яку прочитала Еббі, було написано, що надлишки шкірного сала сильніше прилипають до волосся, коли воно висушене на повітрі. Стверджувалося, що волосся, висушене таким чином, втрачає шкірне сало або жир повільніше, ніж волосся, висушене феном.

Тому якщо ви просто даєте волоссю висохнути природним чином, ви, з одного боку, не травмуєте його гарячим повітрям, а з іншого, робите його надійним накопичувачем шкірного сала, що своєю чергою призводить до частішого миття.

В цій ситуації Еббі пропонує досить дотепний вихід. Вона рекомендує після миття сушити основну масу волосся у природний спосіб, але водночас підсушувати феном коріння.

Читайте також:

Як підтримувати водний баланс у спеку і яка денна норма споживання води – Наталія Самойленко

Як підтримувати водний баланс у спеку і яка денна норма споживання води – Наталія Самойленко

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1422
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація