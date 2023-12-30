Зачіска на Новий рік: три прості ідеї, які ви зможете повторити

Коли хочеться мати красивий вигляд, але не дуже морочитись, можна зробити просту зачіску.

У цій добірці ви знайдете нові та стильні ідеї для волосся середньої довжини, які нескладно повторити на Новий рік.

Висока зачіска

Зробіть високий та об'ємний пучок, прикрасивши його чорною оксамитовою стрічкою. Чубчик укладіть на два боки. Така зачіска робиться за кілька хвилин, але матиме дуже елегантний і святковий вигляд.

Обідок з волосся

Для цієї зачіски вам потрібно просто заплести дві кіски і заколоти їх невидимками за вухами. Кінці волосся підкрутіть на плойку.

Коса з бантом

У цій зачісці прикрасою теж є бант. Розділіть волосся на дві частини: верхню потрібно заплести в косу, а нижню – зібрати у хвіст. Потім з'єднайте волосся, як у відео та прикрасьте стрічкою.

Читайте також: