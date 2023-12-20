Зачіска на Різдво та Новий рік: три прості, але стильні ідеї із шпилькою

Чим ближче до зимових свят, тим більше ми починаємо замислюватися як укласти волосся, оскільки мати гарний вигляд хочеться і в тісному сімейному колі, і на галасливій вечірці з друзями, і на корпоративі.

У цій добірці ви знайдете варіанти із зібраним волоссям, які підійдуть на довге волосся і середньої довжини. Це прості зачіски, для яких вам не знадобиться багато часу, але вони вийдуть красивими, матимуть сучасний вигляд і личитимуть під багато вбрань.

Зачіска з бантом

Це дуже простий варіант укладання, адже все що вам потрібно — шпилька краб і широка стрічка будь-якого кольору. Просто зав'яжіть стрічку на бант на шпильку, яка поєднується з відтінком вашого волосся.

Потім зберіть волосся в хвіст, підверніть і заколіть шпилькою з бантом.

Зачіска зі шпилькою

Для такого укладання вам знадобиться дуже простий аксесуар – французька шпилька для волосся. Щоб зробити укладання, накрутіть волосся на плойку та розділіть на дві частини. Верхню частину волосся закрутіть і просто зечепіть шпилькою.

Низький пучок зі шпилькою

Зберіть волосся однією рукою і притримуйте вказівним та великим пальцем. Потім щільно оберніть волосся проти годинникової стрілки навколо вказівного і великого пальця. Коли обернули все волосся - просмикніть через пучок шпильку. Наприкінці пучок можна збризкати лаком.

Читайте також: