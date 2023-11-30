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Зачіска, як у Кім Кардашян: ви зможете легко повторити

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
418
Час на прочитання
1 хв
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Зачіска, як у Кім Кардашян: ви зможете легко повторити

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Ракель Райтекс у своєму Instagram-блозі показала підписникам, як зробити пучок, як у Кім Кардашян. Ви здивуєтеся, але для того, щоб повторити цю зачіску, не треба йти до салону, просто спробуйте.

  • Спочатку розділіть волосся, щоб проділ був по центру.
  • Відділіть від передньої частини два пасма.
  • Далі з основного об'єму волосся зробіть два високі хвости біля маківки, але не витягайте повністю кінці, щоб у вас вийшли дві петлі.
  • Щоб утворити пучок, протягніть одну петлю крізь отвір другої та зафіксуйте однією шпилькою.
  • Після цього вільні кінці волосся оберніть навколо пучка і також закріпіть шпильками.
  • Наприкінці завийте пасма спереду - і зачіска готова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити елегантний пучок за 2 хвилини.

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Дата публікації
Перегляди
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