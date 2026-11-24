Періс Гілтон / © Associated Press

Реклама

Мода на ностальгію продовжує диктувати свої правила та тепер черга дійшла до зачісок. Поки одні згадують тонкі брови та губи з бежевою помадою, покоління зумерів повертає у тренди ще один знаковий б’юті-хитрик 2000-х — об’ємний «пуф» біля чола.

Йдеться про невелике пасмо волосся, яке начісують біля коренів, підіймають і фіксують шпильками ближче до маківки. Колись цю зачіску неможливо було уявити без щедрої порції лаку для волосся, а її головними амбасадорками були Періс Гілтон, Ліндсі Логан і Гіларі Дафф, про це розповіло видання PureWow

Реклама

Як носити тренд у 2026 році

Забудьте про надмірно зафіксовані пасма та конструкції, які здавалися здатними пережити навіть ураган. Сучасний варіант зачіски набагато м’якший, природніший та невимушеніший. Наприклад, можна зробити розслаблену інтерпретацію об’ємного укладання, а TikTok та Instagram заповнюють відеоуроки з його відтворення.

Реклама

Інтерес до тренду підтверджують і пошукові запити, за даними Grazia, у вересні кількість пошуків зачісок із «пуфом» зросла на 98%. До модної хвилі долучилися й знаменитості. Енн Гетевей з’явилася на церемонії «Оскар-2026» із пишною зачіскою напівзібраного типу.

Як зробити модний «пуф»

Насправді повторити зачіску набагато простіше, ніж здається, для цього знадобляться гребінець, кілька шпильок і засіб для укладання.

Додайте об’єму. Перед сушінням нанесіть мус або спрей для прикореневого об’єму. Передні пасма спрямовуйте вгору та від обличчя. Відокремте пасмо. Виділіть невелику ділянку волосся біля лінії росту, приблизно між найвищими точками брів. Зробіть легкий начіс. Тонким гребінцем обережно начешіть пасмо з внутрішнього боку біля коренів. Сформуйте об’єм. Відведіть пасмо назад, злегка підштовхніть його вперед, щоб утворилася м’яка хвиля, та закріпіть шпильками на маківці. Зафіксуйте результат. Використайте лак легкої фіксації, щоб зачіска трималася, проте волосся залишалося рухливим і природним.

Здається, 2026 рік вирішив подарувати зачіскам із нульових друге життя і у цьому поверненні є своя приємна ностальгія, бо трохи об’єму, кілька шпильок і волосся вже має зовсім інший вигляд. До того ж «пуф» стане чудовим рішенням для другого дня, коли хочеться швидко освіжити образ без складного укладання.

Новини партнерів

Новини партнерів