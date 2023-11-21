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Зачіска за 5 хвилин: як зробити досконалий пучок-косу

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
556
Час на прочитання
1 хв
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Зачіска за 5 хвилин: як зробити досконалий пучок-косу

Досконалий пучок-коса / Фото: Credits

Блогерка Бекс показала новий варіант пучка, який має шикарний вигляд і дуже просто робиться.

  • Спочатку зав'яжіть низький хвіст.
  • Кінець заплетіть в об'ємну косу.
  • Далі підніміть косу догори та сховайте всередину кінець, формуючи пучок.
  • Після цього зафіксуйте косу в такому положенні шпильками.

Така зачіска вигідно підкреслить ваш загальний образ, а також є дуже зручною, адже швидко робиться і вам не заважатиме волосся.

@bexdoeshair Day 12 #autumnhair #autumnhairstyles #fallhair #fallhairstyles #hairup #longhair #redhair #hairstyles #plaitedhairstyle #hairtutorial ♬ rory -

Раніше Бекс показувала 3 різні зачіски, які підійдуть на кожен день.

За блогом дівчини у ТікТок спостерігають більше 700 тисяч підписників, з якими красуня ділиться різноманітними модними ідеями зачісок.

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Дата публікації
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