Зачіска за 5 хвилин: як зробити досконалий пучок-косу

Блогерка Бекс показала новий варіант пучка, який має шикарний вигляд і дуже просто робиться.
- Спочатку зав'яжіть низький хвіст.
- Кінець заплетіть в об'ємну косу.
- Далі підніміть косу догори та сховайте всередину кінець, формуючи пучок.
- Після цього зафіксуйте косу в такому положенні шпильками.
Така зачіска вигідно підкреслить ваш загальний образ, а також є дуже зручною, адже швидко робиться і вам не заважатиме волосся.
@bexdoeshair Day 12 #autumnhair #autumnhairstyles #fallhair #fallhairstyles #hairup #longhair #redhair #hairstyles #plaitedhairstyle #hairtutorial ♬ rory -
Раніше Бекс показувала 3 різні зачіски, які підійдуть на кожен день.
За блогом дівчини у ТікТок спостерігають більше 700 тисяч підписників, з якими красуня ділиться різноманітними модними ідеями зачісок.
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