Зачіска за 5 хвилин: як зробити досконалий пучок-косу

Блогерка Бекс показала новий варіант пучка, який має шикарний вигляд і дуже просто робиться.

Спочатку зав'яжіть низький хвіст.

Кінець заплетіть в об'ємну косу.

Далі підніміть косу догори та сховайте всередину кінець, формуючи пучок.

Після цього зафіксуйте косу в такому положенні шпильками.

Така зачіска вигідно підкреслить ваш загальний образ, а також є дуже зручною, адже швидко робиться і вам не заважатиме волосся.

Раніше Бекс показувала 3 різні зачіски, які підійдуть на кожен день.

За блогом дівчини у ТікТок спостерігають більше 700 тисяч підписників, з якими красуня ділиться різноманітними модними ідеями зачісок.

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