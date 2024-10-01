Зачіски для дівчат: п'ять ідей красиво заплести волосся

Осінь і початок навчального року — пора, коли саме час експериментувати з різноманітними зачісками. Мами дівчат часто шукають простіші варіанти зачіски. Але не завжди складно зробити і щось більш оригінальне.
Стилістка з зачісок Марина Кузьменко розповіла і показала, як зробити різноманітні цікаві плетіння, які, до речі, пасуватимуть не тільки школяркам і студенткам, а й усім дівчатам і жінкам.
Практично для будь-якого плетіння вам знадобляться: хороша м'яка масажна щітка, плаский гребінець для рівних і звивистих проділів, вода для збризкування пасом (іноді використовується спеціальний крем для волосся) або стайлінг (якщо хочете, щоб зачіска трималася довше). Є види кіс, де знадобляться також гумки (краще брати силіконові, прозорі — вони, до речі, не так сильно стягують волосся і від них не болить голова). Якщо захочете розплести зачіску з гумками, їх краще не стягувати з волосся, щоб не пошкодити його, а розрізати ножицями.
Також у плетінні можна використовувати синтетичне волосся. З ним якраз можна ходити кілька днів і навіть мити його, але, щоправда, методом, що відрізняється від звичайного. Треба зробити піну з шампуню, нанести його на мочалку і промочувати, протирати коріння волосся. Потім змити і висушити. Сушити краще природним способом, без використання фена. Тоді менше волосків буде вилазити з кіс.
А якщо захочете косу закрутити в пучок чи сформувати квітку, то краще використовувати не дуже довгі, хвилясті, матові невидимки. Глянцеві та прямі будуть просто вискакувати з зачіски. Невидимки кріплять рифленою (хвилястою) частиною до голови, прямою частиною назовні.
1. Класичний "дракон", або французька коса
Чисте волосся добре розчешіть. Косу можна плести як на сухому, так і на вологому волоссі. Відокремте на маківці пасмо середньої товщини і розділіть його на три частини.
Такий вид коси плететься на зразок звичайної коси. Пасмо з лівого боку перенесіть в центр плетіння над середнім пасмом. Після цього локон з правого боку також переносимо в центр. Продовжуйте плести косу, весь час додаючи в плетіння вільні пасма зі скроневої зони.
Коли вільні пасма закінчаться, просто доплетіть звичайну косу і закріпіть її гумкою. Таке плетіння може стати основою для багатьох укладань.
2. Коса навиворіт (вона ж зворотна, французька, ажурна)
Плететься за таким самим принципом, що й "дракон". Тільки пасма вплітаються не над, а під центральне пасмо. Відокремте ліве пасмо і вплетіть його під центральним пасмом, так само зробіть і з правим. Продовжуйте плести, додаючи пасма з скроневої зони голови під плетіння.
Якщо зворотню косу плести туго, то вона буде не об'ємна і щільна, але, якщо бічні пасма, які утворили петельки, послабити, висуваючи в сторону, при цьому серединка повинна бути щільною, то вийде мереживна об'ємна коса. При цьому не потрібно відразу всю косу плести, а краще проплести кілька пасом, висунути в сторону петельки, потім продовжити плетіння, повторюючи попередні дії.
Ще є варіант плетіння, коли додаткові пасма додаються тільки з одного боку. Завдяки такому варіанту можна плести коси зигзагом або колом.
3. Ажурна коса по колу
Ще ажурну косу можна плести по колу, починаючи плетіння з потиличної зони. Варіантів такого плетіння багато. Можна рівномірно розподілити волосся, роблячи центр на маківці. Додаткові пасма брати з двох боків, а можна тільки з одного. Коли основна частина волосся буде вплетена по колу, то вам потрібно буде заплести звичайну косу з решти волосся і можна її зафіксувати невидимками по колу, розташувавши зверху плетіння або заховати знизу. Або ззаду чи збоку сформувати квітку з цієї коси.
4. Коса "риб'ячий хвіст"
Розчешіть волосся і розділіть на дві рівні половини (або зберіть волосся у хвіст і почніть плести косу з хвоста).
Візьміть одне маленьке пасмо і навхрест покладіть його на протилежне: праве пасмо - на ліво, а потім ліве на право. Повторюйте так доти, поки не закінчите.
Закріпіть зачіску гумкою для волосся. Такий варіант плетіння можна робити туго, а можна теж витягати крайні пасма, роблячи зачіску більш об'ємною. З кіс можна формувати різні фігури (квіти, сердечка тощо).
5. Плетіння з додаванням гумок
Щоб заплести косу з гумками, знадобиться м'яка масажна щітка і силіконові гумки (або прозорі, або під колір волосся, щоб були менш помітні).
Розчісуємо волосся назад. Збираємо невеликий хвостик біля чола, фіксуємо гумкою, закидаємо вперед, щоб не заважав. Відокремлюємо наступну зону і точно так само зав'язуємо хвостик. Беремо верхній хвостик і ділимо на дві рівні частини. Опускаємо ці пасма вниз по обидва боки нижнього хвоста, а сам нижній хвіст піднімаємо вгору й заколюємо затискачем. Відокремлюємо з вільного волосся наступну зону, додаємо її до опущеної прядки і пов'язуємо з цього наступний хвостик. Прибираємо зажим із підколотого хвостика, який тепер став верхнім. Далі проробляємо те ж саме до кінця голови. Коли вільне волосся закінчиться, у нас повинні вийти всього два хвостики: верхній і нижній. Поділяємо навпіл верхній хвостик, робимо ним обхват нижнього хвостика і фіксуємо гумкою. Робимо так само до кінця. Щоб коса була об'ємна, потрібно акуратно витягнути петельки, які утворилися. Починаючи згори голови і притримуючи наступні ланки. Або це можна робити поступово, зробивши пару петель і розтягнути, потім знову продовжити так само.
Дуже цікавий вигляд має варіант плетінь під назвою джгут. Його можна плести як і від хвоста (від гумки), так і по колу і від основи волосся, додаючи додаткові пасма з двох сторін або тільки з одного. Або плетіння з додаванням стрічок. Варіантів плетінь дуже багато: з трьох, чотирьох, п'яти, шести пасом, плетіння декількох кіс, плетіння по колу, з додаванням додаткових (бічних) пасом тільки з одного боку або з двох і так далі.
Для всього потрібен час і практика — і не опускати руки, якщо не виходить з першого разу. Надихайтеся і тренуйтеся! А більше зачіскок дивіться у блогу @hairstyles_maryna
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