Зачіски для дівчат: п'ять ідей красиво заплести волосся

Осінь і початок навчального року — пора, коли саме час експериментувати з різноманітними зачісками. Мами дівчат часто шукають простіші варіанти зачіски. Але не завжди складно зробити і щось більш оригінальне.

Стилістка з зачісок Марина Кузьменко розповіла і показала, як зробити різноманітні цікаві плетіння, які, до речі, пасуватимуть не тільки школяркам і студенткам, а й усім дівчатам і жінкам.

Марина Кузьменко / Фото: instagram.com/hairstyles_maryna

Практично для будь-якого плетіння вам знадобляться: хороша м'яка масажна щітка, плаский гребінець для рівних і звивистих проділів, вода для збризкування пасом (іноді використовується спеціальний крем для волосся) або стайлінг (якщо хочете, щоб зачіска трималася довше). Є види кіс, де знадобляться також гумки (краще брати силіконові, прозорі — вони, до речі, не так сильно стягують волосся і від них не болить голова). Якщо захочете розплести зачіску з гумками, їх краще не стягувати з волосся, щоб не пошкодити його, а розрізати ножицями.

Інструменти для зачісок

Також у плетінні можна використовувати синтетичне волосся. З ним якраз можна ходити кілька днів і навіть мити його, але, щоправда, методом, що відрізняється від звичайного. Треба зробити піну з шампуню, нанести його на мочалку і промочувати, протирати коріння волосся. Потім змити і висушити. Сушити краще природним способом, без використання фена. Тоді менше волосків буде вилазити з кіс.

А якщо захочете косу закрутити в пучок чи сформувати квітку, то краще використовувати не дуже довгі, хвилясті, матові невидимки. Глянцеві та прямі будуть просто вискакувати з зачіски. Невидимки кріплять рифленою (хвилястою) частиною до голови, прямою частиною назовні.

1. Класичний "дракон", або французька коса

"Дракон" або французька коса

Чисте волосся добре розчешіть. Косу можна плести як на сухому, так і на вологому волоссі. Відокремте на маківці пасмо середньої товщини і розділіть його на три частини.

Такий вид коси плететься на зразок звичайної коси. Пасмо з лівого боку перенесіть в центр плетіння над середнім пасмом. Після цього локон з правого боку також переносимо в центр. Продовжуйте плести косу, весь час додаючи в плетіння вільні пасма зі скроневої зони.

Коли вільні пасма закінчаться, просто доплетіть звичайну косу і закріпіть її гумкою. Таке плетіння може стати основою для багатьох укладань.

2. Коса навиворіт (вона ж зворотна, французька, ажурна)

Ажурна

Плететься за таким самим принципом, що й "дракон". Тільки пасма вплітаються не над, а під центральне пасмо. Відокремте ліве пасмо і вплетіть його під центральним пасмом, так само зробіть і з правим. Продовжуйте плести, додаючи пасма з скроневої зони голови під плетіння.

Якщо зворотню косу плести туго, то вона буде не об'ємна і щільна, але, якщо бічні пасма, які утворили петельки, послабити, висуваючи в сторону, при цьому серединка повинна бути щільною, то вийде мереживна об'ємна коса. При цьому не потрібно відразу всю косу плести, а краще проплести кілька пасом, висунути в сторону петельки, потім продовжити плетіння, повторюючи попередні дії.

Ще є варіант плетіння, коли додаткові пасма додаються тільки з одного боку. Завдяки такому варіанту можна плести коси зигзагом або колом.

3. Ажурна коса по колу

Ажурна коса по колу

Ще ажурну косу можна плести по колу, починаючи плетіння з потиличної зони. Варіантів такого плетіння багато. Можна рівномірно розподілити волосся, роблячи центр на маківці. Додаткові пасма брати з двох боків, а можна тільки з одного. Коли основна частина волосся буде вплетена по колу, то вам потрібно буде заплести звичайну косу з решти волосся і можна її зафіксувати невидимками по колу, розташувавши зверху плетіння або заховати знизу. Або ззаду чи збоку сформувати квітку з цієї коси.

Ажурна коса по колу

4. Коса "риб'ячий хвіст"

Коса "риб'ячий хвіст"

Розчешіть волосся і розділіть на дві рівні половини (або зберіть волосся у хвіст і почніть плести косу з хвоста).

Візьміть одне маленьке пасмо і навхрест покладіть його на протилежне: праве пасмо - на ліво, а потім ліве на право. Повторюйте так доти, поки не закінчите.

Закріпіть зачіску гумкою для волосся. Такий варіант плетіння можна робити туго, а можна теж витягати крайні пасма, роблячи зачіску більш об'ємною. З кіс можна формувати різні фігури (квіти, сердечка тощо).

5. Плетіння з додаванням гумок

Плетіння з додаванням гумок

Щоб заплести косу з гумками, знадобиться м'яка масажна щітка і силіконові гумки (або прозорі, або під колір волосся, щоб були менш помітні).

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Розчісуємо волосся назад. Збираємо невеликий хвостик біля чола, фіксуємо гумкою, закидаємо вперед, щоб не заважав. Відокремлюємо наступну зону і точно так само зав'язуємо хвостик. Беремо верхній хвостик і ділимо на дві рівні частини. Опускаємо ці пасма вниз по обидва боки нижнього хвоста, а сам нижній хвіст піднімаємо вгору й заколюємо затискачем. Відокремлюємо з вільного волосся наступну зону, додаємо її до опущеної прядки і пов'язуємо з цього наступний хвостик. Прибираємо зажим із підколотого хвостика, який тепер став верхнім. Далі проробляємо те ж саме до кінця голови. Коли вільне волосся закінчиться, у нас повинні вийти всього два хвостики: верхній і нижній. Поділяємо навпіл верхній хвостик, робимо ним обхват нижнього хвостика і фіксуємо гумкою. Робимо так само до кінця. Щоб коса була об'ємна, потрібно акуратно витягнути петельки, які утворилися. Починаючи згори голови і притримуючи наступні ланки. Або це можна робити поступово, зробивши пару петель і розтягнути, потім знову продовжити так само.

Джгут

Дуже цікавий вигляд має варіант плетінь під назвою джгут. Його можна плести як і від хвоста (від гумки), так і по колу і від основи волосся, додаючи додаткові пасма з двох сторін або тільки з одного. Або плетіння з додаванням стрічок. Варіантів плетінь дуже багато: з трьох, чотирьох, п'яти, шести пасом, плетіння декількох кіс, плетіння по колу, з додаванням додаткових (бічних) пасом тільки з одного боку або з двох і так далі.

Коса зі стрічками

Для всього потрібен час і практика — і не опускати руки, якщо не виходить з першого разу. Надихайтеся і тренуйтеся! А більше зачіскок дивіться у блогу @hairstyles_maryna

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