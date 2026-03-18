Зачіски 70-х знову у моді — ностальгія чи б’юті-помилка
Об’єм, легкість, культові «пірʼя» — зачіски 70-х повертаються у тренди TikTok. Але чи варто повторювати їх сьогодні, коли ми вже знаємо, якою ціною досягався той ефект, спробуємо розібратися.
Уявіть, ви гортаєте стрічку та звертаєте увагу на об’ємні укладання та м’які хвилі. Зачіски у стилі Фарри Фосетт знову у центрі уваги, а Pinterest і TikTok буквально вибухають запитами на «зачіска у стилі 70-х». Але є нюанс, те саме «повітряне» волосся, яке здається таким природним, насправді було результатом доволі агресивного догляду і сучасна індустрія краси вже давно відійшла від тих методів, про це розповіло видання PureWow.
Чому волосся у 70-х мало інакший вигляд
Воно було об’ємніше, пухкіше та ніби «живіше». Проте цей ефект часто досягався не природністю, а високими температурами укладання, начісуванням, іноді щоденним, засобами з високим вмістом спирту та величезною кількістю лаку.
Б’юті-експерти пояснюють, що волосся мало легкий вигляд, однак насправді було пересушеним і пошкодженим. Тобто та сама культова «текстура» — швидше побічний ефект, а не мета.
Темна сторона ретро-укладання
У 70-х не було термозахисту, а інструменти для укладання могли буквально перегріватися. Серед найекстремальніших практик плойки, які нагрівали на плиті, щоденне агресивне начесування та випрямлення волосся праскою, так, буквально інструментом призначеним для одягу!
Навіть зірки на кшталт Шер досягали ідеально прямого волосся такими методами, а сьогодні все це звучить як б’юті-горор.
Що можна запозичити з 70-х
Хороша новина полягає у тому, що не все ретро шкідливе. Деякі техніки пережили час і досі актуальні, наприклад, укладання на бігуді, особливо без використання тепла, «вологе укладання» — формування локонів на вологому волоссі, та правильне багатошарове підстригання.
Саме стрижка була ключем до культових образів, від хвиль у стилі Стіві Нікс до афро, натхненних іконами на кшталт Донна Саммер.
Як осучаснити ретро-тренд
Якщо ви хочете повторити стиль 70-х, але вже без шкоди для волосся, використовуйте сучасний підхід:
використовуйте термозахист (це надзвичайно важливо)
обирайте м’які хвилі замість жорсткої фіксації
додавайте об’єм за допомогою шарування у стрижці
використовуй бігуді липучки чи холодне укладання
Головний принцип — рух і легкість, а не «застигла» форма.
Ми живемо у час ностальгії, мода циклічна, естетика ретро додає індивідуальності та «недосконала» краса має живігий вигляд. Однак разом із трендом приходить і нова свідомість, адже ми більше не готові жертвувати здоров’ям заради ефекту.
Зачіски 70-х — про свободу, рух і характер. Але їхній справжній секрет не у текстурі, а у стилі. У 2026-му ви можете мати все — об’єм, хвилі, диско-настрій, і при цьому здорове, блискуче волосся.