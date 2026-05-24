Зачіски, які рятують між миттям голови: гарні варіанти для маскування жирного коріння

Зачіски, які рятують між миттям голови

Тренд на невимушену красу давно змінив наше ставлення до волосся. Сьогодні легка недбалість, текстура та «живе» укладання мають значно актуальніший вигляд за ідеальні пасма. І це чудова новина для всіх, хто відкладає миття волосся ще на день.

Видання Real Simple розповіло про зачіски, які не лише допомагають приховати жирне коріння, а й мають такий вигляд, ніби ви щойно вийшли із салону. Трохи природного блиску біля коренів можна легко перетворити не на проблему, а на перевагу. Достатньо сухого шампуню, спрею чи правильної зачіски

Зачесане назад волосся

Один із наймодніших варіантів останніх сезонів — гладеньке зачесана назад зачіска з ефектом «вологого» волосся. Якщо воно вже має природний блиск, його варто не приховувати, а підкреслити.

Для цього на сухе чи злегка вологе волосся наносять гель сильної фіксації, після чого зачісують волосся назад від обличчя. Завершальним штрихом буде пригладити зачіску долонею для максимально гладенького ефекту.

Мальвінка

Напівзібране волосся — одна з найгеніальніших зачісок для другого дня після миття. Вона приховує жирність біля коренів, але водночас дозволяє залишити довжину розпущеною.

Частина волосся може бути маленьким хвостиком, недбалим пучком, це можуть бути дві коси, з’єднані ззаду чи просто закріплена крабиком верхня частина волосся. А кілька легких хвиль роблять образ ще «дорожчим» і завершеним.

Легка недбале укладання

Замість бейсболки стилісти радять обрати м’який недбалий пучок. Така зачіска створює ефект недбалого укладання, ніби ви зовсім не старалися, але маєте бездоганний вигляд.

Зберіть волосся у низький хвіст, зробити м’який вузол і закріпити шпильками. Ідея тут не в ідеальності, а у текстурі та легкій недбалості.

Гладкі коси

Якщо корені вже помітно жирні, дві коси можуть стати справжнім порятунком. Гладкість, у цьому випадку, — не проблема, а частина стилю. Для такого образу волосся поділіть прямим проділом, пригладьте гелем та заплетіть дві тугі коси. Особливо ефектний вигляд така зачіска має з великими сережками чи мінімалістичним макіяжем.

Низький недбалий пучок

Це ще один універсальний варіант. Перед укладанням стилісти радять рясно нанести сухий шампунь на корені, особливо у верхній частині голови та біля скронь.

Після цього волосся зібрати руками у хвіст, скрутити у пучок і зафіксувати лаком. У цьому випадку щітку краще не використовувати, пальці допоможуть зберегти потрібну природну текстуру.

Недбале укладання

Одна з наймодніших естетик останніх років — так зване розкуйовджене волосся. Його секрет у текстурі, об’ємі та легкій хаотичності.

Для короткого волосся оберіть суху пасту для текстурування, а для довгого — сухий шампунь і максимальну свободу руху. Волосся можна перевертати, злегка збивати руками та взагалі не користуватися щіткою. Іронія у тому, що саме дещо несвіже волосся часто ідеально тримає таке укладання.

Гладкий пучок

Він уже давно став символом тихої розкоші та водночас, ідеальною зачіскою для другого дня після миття. Необхідно трохи зволожити волосся, нанести стійкий гель і зачесати волосся назад із прямим або боковим проділом. Далі — зібрати волосся у хвіст і сформувати компактний гладкий пучок.

Фінальний шар лаку допоможе зачісці протриматися весь день.

Сучасний світ краси давно перестав вимагати ідеальності. Іноді саме другий день після миття дарує волоссю ту саму текстуру, об’єм і слухняність, яких складно досягти одразу після використання шампуню.

