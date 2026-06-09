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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
341
Час на прочитання
2 хв

Зачіски з 70-х, які знову в моді: ретро, яке має напрочуд сучасний вигляд

Сімдесяті були десятиліттям свободи, диско, гламуру та бунту проти правил, вони сформували естетику, яка досі повертається на подіуми та у стрічки Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Зачіски з 70-х, які знову в моді

Зачіски з 70-х, які знову в моді / © Credits

У 70-х зачіска припинила бути просто «укладанням», вона стала заявою про себе. Це був час, коли жінки активно переосмислювали свободу, а мода відображала рухи за права людини та нову хвилю індивідуальності.

Диско-культура, рок-сцена, зародження панку та природна текстура волосся — усе це створило унікальний мікс стилів, який вплинув навіть на наступні десятиліття. І хоча згодом ці образи трансформувалися в естетику 80-х і 90-х, сьогодні вони знову повертаються у сучаснішому, м’якшому чи навпаки сміливішому читанні, про це розповіло видання Real Simple.

Великі дисколокони

Гламур нічних клубів 70-х — це об’ємні, пружні локони, які рухаються разом із танцем. Їх створювали за допомогою плойки чи бігуді, а потім розчісували для ефекту «живої хвилі».

Фірмове укладання «перо»

Одна з найвідоміших зачісок десятиліття, популяризована Фаррою Фосетт. Волосся м’яко розходиться у боки та створює ефект легких пір’їн. Сьогодні цей стиль знову у тренді завдяки об’єму та природній рухливості.

Афро

Природна текстура волосся у 70-х стала символом сили та ідентичності. Афро носили як жінки, так і чоловіки, це була не лише мода, а й культурна заява.

Макраме-коси

Естетика бохо 70-х об’єднала рукоділля та красу волосся. Складні плетіння з елементами «макраме» мають вигляд як витвір мистецтва та сьогодні часто з’являються на фестивалях.

Стрижка «шегі»

Рвані шари, рух і легка недбалість — саме такий вигляд має культова «шегі». Її носили рок-зірки на кшталт Девіда Бові, а сьогодні вона знову стає символом невимушеного стилю.

Дреди

Натуральні дреди у 70-х були частиною культурної та естетичної свободи. Вони залишаються універсальною зачіскою, яка може варіюватися від максимально природної до стилізованої.

Ретробоб

Геометрична стрижка була улюбленою серед жінок, які цінували практичність і стиль. Об’єм на маківці та чіткі лінії створюють сучасний силует навіть сьогодні.

Афрообʼєм

Два об’ємні хвости з кучерів — грайлива, легка та дуже «жива» зачіска. Її часто доповнюють стрічками чи аксесуарами.

Низькі хвости

Простота 70-х — це два низькі хвости з проділом по центру. Стиль, який сьогодні легко уявити як частину мінімалістичного стрітстайлу.

Панк-ірокези та шипи

На протилежному полюсі бохо стояв панк. Сміливе, гостре, «колюче» укладання стало символом протесту та досі залишається частиною альтернативної моди.

Зачіски 70-х повертаються не як копія минулого, а як натхнення. Сьогодні вони мають легший та адаптованіший вигляд до сучасного ритму життя, але зберігають відчуття свободи. І, можливо, саме тому вони знову здаються такими актуальними.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
341
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