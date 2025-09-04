Захист 30 чи 50: який SPF обрати восени

© Credits

Початок осені створює враження, ніби сонце стає менш активним, але ультрафіолет нікуди не зникає. Восени воно може здаватися м’яким і лагідним, та для шкіри залишається тим самим джерелом стресу й передчасного старіння. Чи варто продовжувати користуватися сонцезахисним кремом? Безумовно. І головне запитання, яке ставлять собі багато українських жінок: який SPF обрати — 30 чи 50? Розібратися з цим допоможе бʼюті-візіонерка, експертка зі щоденного догляду Дарія Волошина.

На перший погляд, різниця між SPF30 і SPF50 здається несуттєвою: SPF30 блокує близько 97% шкідливих променів, а SPF50 — приблизно 98%. Але саме цей 1% може мати вирішальне значення — особливо для шкіри, схильної до пігментації, чутливості чи ранніх зморшок. «Вони обидва захищають від ультрафіолетових променів, але SPF50 робить це значно ефективніше, і саме його я рекомендую своїм клієнтам та використовую щодня сама — навіть узимку. Тому якщо ви хочете зберегти шкіру молодою та здоровою якомога довше, SPF50 — це must-have», — каже Дарія.

Чому SPF — це не лише про літо

Найпоширеніший міф: SPF потрібен лише на пляжі. Насправді ж УФ-промені не зникають у жовтні чи грудні, як і не стають менш шкідливими під час хмарної погоди або в затінку. Вони проникають крізь хмари та впливають на шкіру навіть по дорозі до авто. Саме тому щоденний сонцезахист — не опція, а звичка.

Який SPF — для кого

SPF30 може бути достатнім для менш чутливої шкіри або людей, які рідко перебувають на відкритому сонці. Це також доречний варіант у похмурі дні або як додатковий захист у складі декоративної косметики.

SPF50 — ідеальний вибір для щоденного догляду, особливо якщо ви хочете попередити фотостаріння, зберегти рівний тон та уникнути пігментних плям.

«Мої фаворити — це MZ Skin SPF50 і Reviderm SPF50: вони не тільки забезпечують надійний захист, а й комфортні у використанні та не забивають пори. А коли хочеться поєднати тон і догляд — обираю MZ Skin SPF30 з тоном або Colorscience SPF50 на фізичних фільтрах», — ділиться експертка.

Що важливіше за цифру на упаковці?

SPF працює лише тоді, коли ви його використовуєте правильно. Ось кілька правил:

наносьте достатню кількість (приблизно половину чайної ложки на все обличчя);

оновлюйте кожні 2–3 години, якщо перебуваєте на вулиці;

не забувайте про шию та декольте.

Головне правило будь-якого сонцезахисного крему — регулярність. І результат не змусить на себе чекати: рівний тон, відсутність пігментації й уповільнене старіння шкіри. Це звичка, яка реально впливає на майбутнє вашої шкіри. І хоч сезон засмаги позаду, турбота про шкіру — це справа впродовж цілого року. Адже краса починається з турботи, а турбота починається із захисту.