Завивання волосся на вирівнювач: корисні поради, як все правильно зробити

Завивання волосся на вирівнювач / © Credits

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Видання Real Simple розповіло, що локони, зроблені за допомогою вирівнювача, можуть мати навіть кращий вигляд, ніж ті, які створені плойкою. Ми зібрали найкращі поради, щоб допомогти вам освоїти цю техніку — незалежно від типу вашого волосся чи досвіду.

Метод №1: м’які хвилі з блиском

Крок 1: підготуйте волосся

Перш ніж торкатися гарячого приладу, нанесіть термозахист. Рекомендується використання спрею, який захищає волосся за температури до 230°C і зберігає його м’яким і блискучим. Наносьте на сухе чи злегка вологе волосся перед кожним етапом укладання.

Крок 2: розділіть волосся

Для рівномірних завитків розділіть волосся на секції — починайте знизу, закріпіть верхні пасма. Секція має бути приблизно 1 см шириною — це забезпечить акуратну форму хвиль.

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Крок 3: завивання праскою

Візьміть окре пасмо. Затисніть її праскою біля коріння. Поверніть праску на 180° від обличчя. Плавно проведіть вниз до самих кінчиків. Після звільнення пасма — накрутіть його на палець, щоб закріпити форму.

Порада: краще використовувати праску з рухомими пластинами, які допомагають краще формувати завитки.

Крок 4: закріпіть результат

Дайте завиткам повністю охолонути. Потім розчешіть їх щіткою з натуральною щетиною, попередньо нанесіть на неї фіксатор для волосся. Це зменшить пухнастість і зробить локони природнішими на вигляд. Для блиску нанесіть краплю олії для волосся на кінчики.

Метод №2: об’ємні локони

Крок 1: захистіть волосся

Нанесіть термозахисний засіб на вологе волосся ще до сушіння, він захищає, зволожує та полегшує розчісування. Розподіліть гребінцем від коренів до кінчиків.

Крок 2: розділіть і працюйте по секціях

Розділіть волосся на 4 основні зони: верх, обидва боки та потилиця. Всі пасма мають бути повністю сухі.

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Потім:

Візьміть пасмо. Затисніть праскою на 2–3 см від коренів. Поверніть праску на 360° від обличчя. Повільно протягніть її вниз до кінця. Повторіть на інших зонах.

Щоб додати об’єм, чергуйте напрямок завивання — одне пасмо від обличчя, інше — до обличчя.

Крок 3: охолодження

Після кожного завивання пальцями закрутіть пасмо у спіраль і дайте йому охолонути. Це допоможе завитку надовго зберегти форму. Потім легко «розбийте» завитки пальцями та матимете природні, рухливі локони.

Крок 4: завершальні штрихи

Фіксатор для волосся.

Текстурний спрей — для об’єму та ефекту «легкої недбалості».

Поради

Не лякайтесь, якщо не вийде з першого разу. Робота з вирівнювачем вимагає практики — вправність приходить з досвідом.

Краще не прагнути до ідеально симетричних локонів — легка асиметрія робить образ живим та модним.

Обирайте праску з округленими краями та керамічними пластинами — вони найменше травмують волосся та дають гарний результат.

Завивання вирівнювачем — це не лише економія простору у валізі чи ванній кімнаті, але й універсальний метод укладання на всі випадки життя. Ви можете створити м’які хвилі для побачення, голлівудські локони для вечірки чи грайливі кучері на кожен день і все це з одним інструментом.

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