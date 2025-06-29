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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
3 хв

Зелений манікюр: фарби літа на ваших нігтях

Цього сезону зелений колір нігтів захопив стрічки соцмереж, серця модниць та нігтьові студії по всьому світу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Зелений манікюр: нотки літа на ваших нігтях

Зелений манікюр: нотки літа на ваших нігтях / © Credits

І це зовсім не дивно — зелений манікюр не тільки має стильний вигляд, а й несе глибше значення. Він асоціюється з натуральністю, спокоєм, відновленням та навіть з відчуттям внутрішньої гармонії. А ще — це універсальний колір, який пасує до будь-якого сезону, форми та довжини нігтів.

Видання Woman`s World розповіло, чому варто зробити ставку на зелений, як правильно обрати відтінок та які дизайни точно варто повторити.

Чому зелений

  • Емоційний вплив: зелений — колір природи, спокою та відновлення. Психологи зазначають, що він сприяє зниженню стресу та створює відчуття стабільності.

  • Модний універсал: від ніжного фісташкового до глибокого смарагдового — зелений підлаштовується під пору року та настрій.

  • Тренд у nail-індустрії: зелений манікюр активно з’являється в колекціях провідних nail-брендів, у блогерів та на подіумах. Він легко адаптується: підійде як до офісного образу, так і до літнього лука на пляж.

Ось добірка наймодніших дизайнів — від простих до найкреативніших. Їх можна втілити вдома чи принести як натхнення до свого nail-майстра.

Оливковий з блискітками

Зелений у поєднанні з золотом — класика, яка не підведе. Додайте блискітки на кінчики чи акцентні нігті та ваш манікюр буде сяяти на сонці.

Порада: ідеально для урочистостей чи літніх вечірок.

Мармурові французькі кінчики

Варіант, де кінчики нігтів оформлені мармуровим візерунком у відтінках м’яти та нефриту має неймовірно витончений вигляд на нюдовій базі.

Порада: виграшний вибір для коротких нігтів.

Темно-зелені з бантиками та горошком

Ніжний дизайн зі стильними бантиками та білими крапками — ідея для тих, хто хоче щось миле та креативне. А головне, його легко зробити вдома.

Порада: ідеально для святкових або романтичних образів.

3D-дизайн у кількох відтінках зеленого

Зелений буває дуже футуристичним. Об’ємні акценти, блискучі срібні елементи та гра з текстурами — спробуйте, якщо хочете wow-ефект.

Зелений та золото

Простий, але елегантний варіант — темно-зелений лак із золотими смужками. Він демонструє, як легко перетворити звичний манікюр у розкішний.

Двотональний манікюр

Використовуйте два відтінки зеленого. Це може бути поєднання м’ятного та хвойного чи лаймового та смарагдового. Дизайн має глибший вигляд та візуально подовжує нігті.

Хромований зелений

Магічні нігті з ефектом хрому. Зелений хром — ідеальний вибір для літа: яскравий, блискучий та казковий (майже як у феї Дінь-Дінь).

Шалфейний манікюр

Для тих, хто любить мінімалізм: однотонний манікюр у відтінку «sage green». Спокійний, елегантний та універсальний.

Аура

Створіть м’який градієнт у стилі «аура», де відтінки зеленого плавно переходять один в один. Дуже ніжний та трендовий варіант.

Мікс дизайнів на кожному нігті

Кожен ніготь — окремий витвір мистецтва, але всі поєднані однією зеленою палітрою. Ідеально для тих, хто не може обрати один стиль.

Зелений манікюр — це більше, ніж просто тренд. Це вибір на користь природності, стилю та балансу. Ідеальний для літа, але пасує до кожного сезону. Обирайте свій улюблений відтінок, експериментуйте з дизайнами та не бійтеся бути яскравою.

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