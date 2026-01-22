Желейний манікюр / © Credits

Желейні нігті — це майже як маленькі шматочки кольорового желе на ваших нігтях. Манікюр відомий своєю прозорістю, м’яким сяйвом та можливістю багатошарового нанесення. Видання Real Simple розповіло, що секрет тренду у гнучкості та індивідуальності, адже один тонкий шар надає ніжного, скляного ефекту, а кілька шарів роблять колір насиченим і глибоким.

Техніка виникла у Південній Кореї, де вже кілька років залишається популярною завдяки здатності зберігати молодий, елегантний вигляд нігтів та красиво відображати світло. Сьогодні желейний манікюр підкорює весь світ і доводить, що він може бути одночасно простим і універсальним.

Як зробити желейні нігті

Підготовка нігтів. Перед нанесенням гель-лаку нігтьові пластини потрібно підготувати: надати форму, відполірувати та нанести тонкий базовий шар для рівної поверхні. Нанесення гелю. Прозорий кольоровий гель наноситься тонкими, рівними шарами, кожен з яких полімеризується під UV або LED лампою. Один шар — легкий, скляний ефект, два-три — насичений колір. Фініш. Завершальний прозорий топер підкреслює сяйво та глибину кольору, закріплює манікюр.

Для створення власних желейних відтінків можна навіть експериментувати, наприклад, змішувати невеликі краплі кольорового гель-лаку з прозорим базовим або топовим шаром, створювати унікальні варіанти кольору та прозорості.

Перевага тренду у максимальній універсальності, ніжні пастельні відтінки підкреслять природну красу нігтів, яскраві неонові кольори додадуть сміливості, а темні — елегантності. До того ж техніка дозволяє комбінувати кольори, додавати химерні елементи, магнітні ефекти чи прозорі хромові шари, усе залежить від вашого настрою.

Желейні нігті — це одночасно грайливий та стриманий тренд, універсальний та персоналізований. Він підходить для будь-якого стилю, настрою та випадку, перетворює нігті на маленький аксесуар, який робить образ завершеним. І головне, завдяки прозорості та багатошаровості манікюр завжди можна адаптувати під себе, експериментувати з кольорами та текстурами. Це ідеальний приклад того, як сучасні нігтьові тенденції поєднують красу, креативність і легкість у щоденному житті.