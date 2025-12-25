Земляні відтінки манікюру: нові кольори для краси ваших нігтів

Земляні відтінки манікюру / © Credits

Натхненні природою кольори, від м’якого коричневого до оливково-зеленого та теракотового, додають манікюру органічної елегантності та мають сучасний вигляд у будь-якій ситуації.

Класичні нейтральні лаки часто включають ніжні пастельні тони, молочний білий чи рожево-бежеві відтінки. Вони красиві, але доволі передбачувані. Земляні кольори мають «природну», органічну естетику, яка гармонійно доповнює будь-який стиль і підкреслює природну красу рук, про це розповіло видання Real Simple.

Професійні майстри нігтьового сервісу підкреслюють, що такі відтінки підходять практично для всіх типів шкіри — світлої, оливкової чи смаглявої. Вони не надто яскраві, як неонові кольори, та не такі холодні, як білий лак, а це робить їх універсальними для роботи, повсякденного стилю чи трендових образів.

М’який коричневий

Натуральний, теплий, нагадує обпалену глину чи дерево. Ідеально підходить для тих, кому подобається органічна естетика та ніжні текстури.

Оливково-зелений

Неочевидний «нейтральний» відтінок, який легко поєднується з будь-яким стилем і додає розкоші. Особливо красивий вигляд має з золотими акцентами.

Теракота

Теплий, затишний колір із пудровим підтоном, який створює затишний образ, але має актуальний вигляд цілий рік.

Грибний

Холодний, сіро-коричневий відтінок із легкими лавандовими нотками. Має чудовий вигляд на нігтях у класичному та мінімалістичному стилі.

Абрикосовий

М’який, теплий, соковитий відтінок із золотистим підтоном. Ідеально підійде для створення свіжого та сонячного настрою.

Алебастр

Кремово-білий з натяком тепла. Має природний, чистий та елегантний вигляд, без ефекту «стерильності».

Сіро-блакитний

Холодний нейтральний відтінок, натхненний камінням та туманом. Сучасний, має стильний вигляд у поєднанні з іншими земляними тонами.

Сонячний камінь

Нейтральний теплий відтінок із ледь помітним золотим блиском. Ідеально для тих, хто любить небанальний, але витончений блиск.

Поради

Вибирайте відтінок відповідно до настрою та події: м’якші для роботи, насиченіші — для вечірніх образів.

Поєднуйте з аксесуарами та одягом у теплих натуральних кольорах для гармонійного образу.

Не бійтеся додавати легкий блиск або золоті деталі для сучасного акценту.

Земляні відтінки роблять манікюр органічним, стильним і вишуканим, одночасно залишають його універсальним для будь-якого випадку. Вони доводять, що природна елегантність ніколи не виходить із моди.