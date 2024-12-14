Жорстка вода: як вона впливає на волосся та шкіру

Жорстка вода – невидимий ворог вашої шкіри, волосся та навіть самопочуття. Хоча для пиття вона може бути корисною через високий вміст мінералів, її взаємодія зі шкірою та волоссям нерідко стає причиною неприємних наслідків: сухості, свербіння, тьмяності та навіть подразнень.

Чому так відбувається і як запобігти негативному впливу жорсткої води розповіло видання Real Simple.

Жорстка та м’яка вода: у чому різниця

Жорстка вода багата на розчинені мінерали, зокрема кальцій та магній. Саме ці мінерали утворюють крейдяний наліт на поверхнях, який можна побачити в чайниках або на скляних поверхнях душових кабін. М’яка вода, навпаки, містить більше натрію, завдяки чому не залишає таких слідів.

У деяких регіонах рівень жорсткості води значно вищий. А ось у місцях із м’якою водою навіть звичайний душ може суттєво відрізнятися за своїми наслідками для шкіри та волосся.

Чим жорстка вода шкідлива для шкіри

Мінерали, що містяться у жорсткій воді, взаємодіють із жирними кислотами у милі та шампунях та утворюють нерозчинні залишки. Вони осідають на поверхні шкіри та не дозволяють їй очищуватися належним чином.

Згодом ці залишки можуть руйнувати природний бар’єр шкіри, викликати сухість, свербіж, появу прищів і навіть загострювати такі шкірні захворювання, як екзема чи дерматит.

Як жорстка вода впливає на волосся

Волосся також страждає від взаємодії з жорсткою водою. Вона спричиняє накопичення мінеральних відкладень на волоссі, що робить його тьмяним, ламким і схильним до сухості. Волосся втрачає блиск і яскравість кольору, а шкіра голови може свербіти.

До того ж мило та шампунь у жорсткій воді піняться гірше, що ускладнює процес миття та залишає відчуття "недостатньої чистоти".

Як зрозуміти, чи впливає на вас жорстка вода

Якщо після душу ваша шкіра здається сухою чи "стягнутою", а волосся – тьмяним і хрустким на дотик, це може бути наслідком використання жорсткої води. Ви також можете помітити, що мило не піниться так, як повинно, а після миття волосся чи шкіри на поверхні залишаються мінеральні залишки.

Як боротися з негативним впливом жорсткої води

Для тих, хто помічає негативні наслідки жорсткої води, існує кілька простих, але ефективних рішень.

Встановіть фільтри для води. Мінеральні фільтри для душової лійки та змішувача можуть значно зменшити концентрацію мінералів у воді, що допоможе зменшити негативний вплив на шкіру та волосся.

Використовуйте спеціальні засоби для догляду

Для очищення обличчя підійде міцелярна вода.

Для тіла рекомендується засіб, який допомагає зменшити агресивний вплив води на шкіру.

Для волосся спробуйте очищувальні шампуні чи засоби з хелатувальними агентами, як-от яблучний оцет.

Правильний догляд після душу

Після миття обережно промокніть шкіру рушником (не тріть) і одразу нанесіть зволожувальний крем.

Вибирайте засоби, збагачені церамідами та ніацинамідом, які допомагають відновити шкірний бар’єр.

Уникайте гарячої води, яка ще більше сушить шкіру.

Мінімізуйте контакт із водою. Якщо ви маєте чутливу шкіру чи екзему, скоротіть час перебування у душі та уникайте використання жорсткої води для прання одягу, оскільки це також може викликати подразнення.

Чому шкіра покращується під час подорожей

Якщо ви помітили, що ваша шкіра та волосся змінюються під час поїздок, причина може бути у зміні рівня жорсткості води. У регіонах із м’якою водою шкіра стає гладкішою, а волосся – блискучішим. Це ще один аргумент на користь встановлення фільтрів для води вдома.

Жорстка вода – це не вирок, а лише виклик, з яким можна впоратися, правильно доглядаючи за собою. Турбота про шкіру та волосся допоможе не тільки мінімізувати негативні наслідки, а й зберегти здоров’я та красу навіть у найскладніших умовах.

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