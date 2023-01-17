Зимовий макіяж: б'юті-помилки, які роблять нас старшими

Візажисти стверджують, що для того, щоб мати бездоганний вигляд, важливо змінювати косметичні засоби залежно від сезону.

Взимку, коли наша шкіра страждає від перепаду температур та зневоднення, а весь організм відчуває нестачу вітамінів та сонячного світла, макіяж та доглядові процедури повинні, за можливості, компенсувати всі ці неприємності. Про те, які б'юті-помилки ми робимо взимку і як їх виправити, розповідає The Sun.

Купуйте два комплекти тональних засобів

Взимку обов'язково потрібно змінювати колір тонального крему та консилера. Якщо продовжувати використовувати відтінки тонального крему та консилера, які ви використовували все літо, це призведе до того, що макіяж матиме вигляд маски, і ви помітите різку різницю між кольором обличчя та шиї.

В ідеалі потрібно мати два комплекти тональних засобів та змішувати їх, щоб використовувати у міжсезоння.

Користуйтесь бронзатором

Ще одна помилка макіяжу полягає в тому, що ви не "зігріваєте обличчя" сонячними відтінками. Дуже часто взимку наша шкіра втрачає своє сяйво і має блідий і трохи землистий вигляд. У цьому разі варто скористатися бронзатором, який поверне вашому обличчю частину того літнього сяйва, яке ми так любимо.

Якщо у вас занадто світла шкіра і вам не підходить бронзатор, спробуйте використати кремові рум'яна.

Уникайте занадто темних очей та губ

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Коли настає зима, може виникнути спокуса перейти на темніші кольори, але якщо у вас багато зморшок, це може погіршити проблему, тому що нерівна лінія губ стане більш очевидною.

Змініть доглядові процедури

Найбільша помилка полягає в тому, що люди не коригують своїх процедур догляду за шкірою, щоб пристосуватися до холодних і сухих зимових місяців. Це може призвести до того, що макіяж виглядатиме нерівномірно: підкреслить лущення або жирний блиск на деяких ділянках.

Подбайте про свою шкіру, додаючи додаткове зволоження. Це може означати додавання більш інтенсивного зволожувального крему або використання кількох зволожувальних та поживних масок на тиждень.

Також не варто забувати про пілінги, які знімуть верхній шар змертвілої шкіри з вашого обличчя, щоб надати вам свіжішого і сяйливого вигляду.

Не зловживайте пудрою

Нанесення товстого шару пудри на обличчя — не найкраще рішення, тому що в холодні місяці наша шкіра має тенденцію бути набагато сушішою, ніж зазвичай, тому використання занадто великої кількості пудри робить її тьмяною і може підкреслити сухість і лущення. Наносьте пудру тільки на ділянки обличчя, схильні до блиску. Найкраще наносити тонку пресовану пудру лише на Т-зону.

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