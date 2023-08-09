Зніміть маску, приберіть вазелін, викиньте пінцет: експерт розповів, як відростити гарні брови

Якщо ви мрієте про модні великі, густі, пухнасті брови, як у Кари Делевінь, вам знадобиться кілька слушних порад.

Щоб відростити ідеальні брови, вам доведеться дуже постаратися.

Але допомога вже поряд, експерт із брів Фідес Бальдесбергер розповів The Sun, які помилки ми робимо у спробі отримати брови своєї мрії і як їх можна виправити.

Позбавтеся пінцету

Фідес пояснив, що ріст волосся загалом може бути пов'язаний із генетикою, у деяких людей воно росте густіше і швидше, ніж у інших, включаючи волосся на бровах. Але якщо ви починаєте з нуля відрощувати волосся на бровах, важливо пам'ятати, що головне просто дати йому спокій. Не вищипуйте, не голіть, не використовуйте віск і нічого протягом 6-8 тижнів, щоб минув повний цикл відростання волосся, а потім ви зможете створити форму брів, яка вам подобається.

Зверніть увагу на те, як ви спите

Дуже важливо в період відрощування брів відмовитися від маски для сну і не спати на животі обличчям у подушку, оскільки тертя між волосками брів та тканинами може спричинити лисини.

Не нехтуйте сироватками

Користуйтеся сироватками для відновлення росту брів – це також чудовий спосіб зробити їх густішими. Шукайте сироватки з рициновою олією, пептидами і біотином, оскільки вони допоможуть зміцнити і відростити волосся.

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Користуйтеся олією

Нанесення олії на брови — це хороший спосіб упорядкувати волосся і волосяні фолікули, що, своєю чергою, може призвести до відновлення росту волосся. Підійде рицинова олія, олія жожоба і оливкова олія, оскільки всі вони сприяють росту та зміцненню волосся.

Вони також чудово підходять для шкіри, оскільки не блокують волосяні фолікули, не викликають висипань і впливають на шкіру під бровами, що часто не береться до уваги, коли йдеться про догляд за шкірою.

Не сподівайтеся на вазелін

На жаль, існує мало доказів, що підтверджують думку, що вазелін може сприяти відростанню волосся на бровах. Це дуже зволожувальний компонент, тому він може живити волосся і робити його сильнішим, але досліджень, що підтверджують це, недостатньо.

Однак, якщо це те, що ви вже робите та працює на вас, тоді продовжуйте.

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