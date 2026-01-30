ТСН у соціальних мережах

Зараз кращі, ніж будь-коли: 8 вінтажних зачісок, які повернулися

Якщо ви живете достатньо довго, то згодом станете свідками феномену повернення стилів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Колаж з зірками минулого та сучасності

Колаж із зірками минулого та сучасності / © Колаж ТСН

Чи то тренди в оформленні дому, чи то стилі моди — більшість речей, які втрачають популярність, зрештою повертаються в мейнстрім через десятиліття чи два, і зачіски не є винятком.

GoodHousekeeping назвав ретро-зачіски, які повернулися, і вони кращі, ніж будь-коли.

Не дивно, що ці стилі продовжують надихати покоління. Зрештою, якщо вони привертали увагу тоді, чому б не робити це зараз. Стилі, які знову з’являються в моді, є свідченням їхньої довговічності незалежно від десятиліття.

Тож попри те, шукаєте ви новий образ чи просто хочете побачити, що в тренді, ці вінтажні зачіски повернулися і змусять вас подумати двічі.

Кучерявий поцілунок (1920-ті)

Джозефін Бейкер / © Getty Images

Джозефін Бейкер / © Getty Images

У 1920-х роках акторка Джозефін Бейкер стала іконою стилю завдяки своїй фірмовій зачісці ітон — гладкому, причесаному укладанні з локонами, майстерно сформованими вздовж лоба та щік, яке визначило еру флеперів.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор вражає кучерями, зачесаними на лоб, створюючи сміливий вінтажний образ на голлівудському заході 2025 року.

Боб з чубчиком (1920-ті)

Луїза Брукс / © Getty Images

Луїза Брукс / © Getty Images

Зірка німого кіно Луїза Брукс має чуттєвий вигляд з гладким бобом і рівним чубчиком, який був популярним у 1920-х роках.

Келлі Роуленд / © Associated Press

Келлі Роуленд / © Associated Press

Співачка та акторка Келлі Роуленд відроджує стиль епохи флеперів за допомогою гладкого, прямолінійного бобу.

Глибокі хвилі (1940-ті)

Ріта Гейворт / © Associated Press

Ріта Гейворт / © Associated Press

М’яка хвиляста зачіска Ріти Гейворт довжиною до плечей стала одним з найбажаніших образів 1940-х років.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Яскрава усмішка акторки та співачки Селени Гомес доповнює її м’яке хвилясте укладання на 83-й щорічній церемонії вручення премії «Золотий глобус» 11 січня 2026 року в Беверлі-Гіллз.

Довге волосся з пов’язкою на голові (1962-й)

Бріжіт Бардо / © Getty Images

Бріжіт Бардо / © Getty Images

Бріжіт Бардо демонструє повʼязку з довгим волоссям, коли відпочиває на знімальному майданчику французького фільму «Дуже приватна справа».

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Актриса Сідні Свіні утримає своє довге хвилясте волосся на місці за допомогою широкої пов’язки на рекламному заході в Лос-Анджелесі 2025 року.

Французькі роли (1963-й)

Тіппі Гедрен / © Getty Images

Тіппі Гедрен / © Getty Images

Актриса й фотомодель Тіппі Гедрен в елегантному стилі французьких ролів 1963 року.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Актриса та співачка Дженніфер Лопес зобразила ретро-зачіску на 83-й щорічній церемонії вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз 11 січня 2026 року.

Піксі (1966-й)

Твіггі / © Associated Press

Твіггі / © Associated Press

Наприкінці 1960-х років модель, акторка та співачка Леслі Горнбі, відома також як Твіггі, миттєво зробила свою стрижку «піксі» іконою модної епохи.

Джінніфер Ґудвін / © Associated Press

Джінніфер Ґудвін / © Associated Press

Актриса Джінніфер Ґудвін демонструє сучасну стрижку «піксі» на 83-й щорічній церемонії вручення премії «Золотий глобус» 11 січня 2026 року в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Гладкий пучок (1969-й)

Іна Мартелл / © Getty Images

Іна Мартелл / © Getty Images

Актриса Іна Мартелл з акуратно завитим пучком 1969 року.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян з гладким пучком з дрібними, чітко окресленими локонами, які підкреслюють лінію росту волосся, на заході 2025 року в Лос-Анджелесі.

Великі світлі кучері (1986-й)

Доллі Партон / © Getty Images

Доллі Партон / © Getty Images

Співачка й акторка Доллі Партон, відома своєю яскравою особистістю і пишним волоссям, з гордістю носить «корону» з кучерів на промо-фотографії для музичної премії 1986 року.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Співачка та акторка Сабріна Карпентер з пишними, сміливими та світлими локонами на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2025 на арені UBS 7 вересня 2025 року в Елмонті, Нью-Йорк.

