Зворотнє миття волосся для об'єму та блиску: новий тренд TikTok, який працює

Останнім часом у соціальних мережах обговорюють новий тренд – зворотнє миття волосся. Цей метод передбачає використання спочатку кондиціонера, а потім шампуню. Блогери стверджують, що таким чином можна досягти приголомшливого обсягу та сяйва.

Тіктокери діляться відео, в якому миють волосся у зворотному порядку: спочатку кондиціонером, а потім шампунем. Вони стверджують, що якщо мити волосся таким способом, воно матиме значно кращий вигляд, буде об'ємним і блискучим.

Деякі з них пояснюють передплатникам суть методу і розповідають, як він працює.

Якщо ви починаєте мити волосся кондиціонером, він закриває кутикулу волосся і діє як бар'єр для деяких агресивних інгредієнтів, що містяться в шампунях. Миття шампунем після кондиціонера видаляє залишки останнього, які можуть обтяжити волосся. Також шампунь запобігає скупченню лусочок і закупорюванню фолікулів, роблячи шкіру голови чистішою та світлішою. Таким чином, миття волосся зворотним способом допомагає м'яко очистити волосся і зробити його шовковистішим.

Водночас блогери попереджають, що не варто переходити на миття зворотним способом повністю, оскільки воно не очищає волосся так ретельно, як миття звичайним способом.

Кореспондентка WomansWorld обговорила метод зворотнього миття волосся з перукаркою і трихологинею Табітою Фредріхс, а також випробувала його на собі, перш ніж поділитися цією інформацією з читачами.

Зворотнє миття волосся для об'єму та блиску / Фото: Credits

Переваги зворотнього миття волосся

Як виявилося, зміна способу миття голови дає чимало переваг.

Надає волоссю об'єму. Оскільки тонке й рідке волосся легко обтяжується від використання кондиціонера, більшість жінок з таким волоссям не користуються ним регулярно, але без кондиціонера виявляють, що їхнє волосся стає сухим, ламким і пухнастим. Зворотнє миття в цьому сенсі – оптимальний варіант для збереження об'єму, коли волосся не обтяжується, і надання їм блиску.

Оскільки тонке й рідке волосся легко обтяжується від використання кондиціонера, більшість жінок з таким волоссям не користуються ним регулярно, але без кондиціонера виявляють, що їхнє волосся стає сухим, ламким і пухнастим. Зворотнє миття в цьому сенсі – оптимальний варіант для збереження об'єму, коли волосся не обтяжується, і надання їм блиску. Зменшує пухнастість. Кондиціонер допоможе закрити кутикулу волосся, що запобігає втраті вологи під час миття. А коли волосся сухе, воно пушиться і неслухняне на вигляд. Таким чином, використовуючи кондиціонер перед шампунем, ми не даємо волоссю пересихати, але уникаємо обтяження.

Кондиціонер допоможе закрити кутикулу волосся, що запобігає втраті вологи під час миття. А коли волосся сухе, воно пушиться і неслухняне на вигляд. Таким чином, використовуючи кондиціонер перед шампунем, ми не даємо волоссю пересихати, але уникаємо обтяження. Запобігає жирності волосся. Агресивні мийні засоби та хімічні речовини в шампуні можуть позбавити шкіру голови натуральних олій, які зберігають шкіру зволоженою. А коли шкіра голови пересихає, сальні залози починають посилено відновлювати вологу, створюючи надлишок масла, через яке волосся швидко стає жирним. Тому використання зволожувального кондиціонера перед шампунем зберігає шкіру голови зволоженою і збалансованою, запобігаючи появі жирного коріння.

Агресивні мийні засоби та хімічні речовини в шампуні можуть позбавити шкіру голови натуральних олій, які зберігають шкіру зволоженою. А коли шкіра голови пересихає, сальні залози починають посилено відновлювати вологу, створюючи надлишок масла, через яке волосся швидко стає жирним. Тому використання зволожувального кондиціонера перед шампунем зберігає шкіру голови зволоженою і збалансованою, запобігаючи появі жирного коріння. Робить локони пружними на вигляд. Навіть коли йдеться про кучеряве волосся, цей метод може дати безліч переваг, оскільки таке волосся завжди потребує більше вологи. Але з ним не все так просто, тому тим, у кого кучеряве волосся, можливо, варто почати з перемикання між звичайним і зворотнім миттям, щоб побачити, що найкраще підходить для їхнього типу волосся, оскільки різні типи мають різні потреби.

Як використовувати кондиціонер за зворотнього миття волосся

Більшості з нас уже багато років відомо, що правильний спосіб нанесення кондиціонера на волосся – від середини довжини до кінчиків, де волосся старше і, отже, схильніше до сухості. Але коли йдеться про зворотнє миття волосся, ви можете нанести кондиціонер, починаючи зі шкіри голови. Оскільки ви змиватимете кондиціонер шампунем, на шкірі голови його практично не залишиться, що допоможе уникнути жирності.

За зворотнього миття волосся вам варто залишати кондиціонер на шкірі голови трохи довше, ніж зазвичай, і чим сухіше волосся, тим довше на ньому має залишатися кондиціонер.

Спробувавши зворотнє миття волосся, журналістка дійшла висновку, що її пересушені кінці стали набагато здоровішими на вигляд, а волосся – набагато пружнішим і вже не потребувало додаткових продуктів з догляду, наприклад, масел.

Тож якщо у вас є потреба змінити щось у догляді за волоссям, можете спробувати зворотнє миття.

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