ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Краса
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Sane запустив кампанію з шедеврами світового мистецтва — і це не випадково Новини компаній

Взимку наша шкіра проходить справжнє випробування. Мороз надворі, сухе повітря від опалення вдома — все це призводить до того, що шкіра починає лущитися, втрачає м'якість і виглядає тьмяною. Особливо важко доводиться чутливій шкірі: вона швидше реагує почервоніннями, відчуттям стягнутості і дискомфорту.

Що відбувається зі шкірою в холодний сезон?

Коли температура падає, шкіра втрачає вологу набагато швидше. Захисний бар'єр послаблюється, і через це з'являються подразнення та сухість. До цього додається різкий перепад температур (холод на вулиці — тепло в приміщенні), який ще більше стресує шкіру. Результат: обличчя виглядає втомленим, з'являється відчуття стягнутості, а іноді навіть дрібні тріщинки.

Як допомогти шкірі пережити зиму комфортно?

Головне — забезпечити інтенсивне зволоження та захист. Саме для цього Sane має в асортименті Крем для чутливої шкіри з формулою, яка працює в трьох напрямках:

  • Зволожує завдяки гіалуроновій кислоті — вона утримує вологу в шкірі і не дає їй пересихати

  • Заспокоює подразнену шкіру, зменшує почервоніння

  • Захищає від зовнішніх факторів за допомогою вітамінів С та Е (потужних антиоксидантів)

При цьому крем має легку текстуру — швидко вбирається, не залишає жирного блиску, не забиває пори. Просто комфортне відчуття доглянутості.

 Про що нагадує нова кампанія Sane

Бренд запустив кампанію «Навіть шедеври потребують догляду» з несподіваним візуалом: класичні картини — МонаЛіза, Дівчина з перловою сережкою — на яких видно, як «оживає» шкіра після догляду. Метафора проста: так само, як мистецтво потребує реставрації, наша шкіра потребує щоденної турботи. Особливо взимку.

Але головне послання не про шедеври. Воно про те, що кожна жінка заслуговує на турботу — незалежно від типу шкіри чи віку. Це не розкіш, а базова потреба, яку легко задовольнити правильним засобом.

Що робити прямо зараз?

Якщо ваша шкіра вже почала реагувати на холод — з'явилася сухість, стягнутість чи почервоніння — це сигнал діяти. Крем для чутливої шкіри Sane можна знайти в мережах косметики та онлайн.

Дозвольте собі щоденну турботу. Бо навіть якщо ви не шедевр Леонардо да Вінчі, ваша шкіра точно заслуговує на догляд. 

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie