Реклама

Що відбувається зі шкірою в холодний сезон?

Коли температура падає, шкіра втрачає вологу набагато швидше. Захисний бар'єр послаблюється, і через це з'являються подразнення та сухість. До цього додається різкий перепад температур (холод на вулиці — тепло в приміщенні), який ще більше стресує шкіру. Результат: обличчя виглядає втомленим, з'являється відчуття стягнутості, а іноді навіть дрібні тріщинки.

Як допомогти шкірі пережити зиму комфортно?

Головне — забезпечити інтенсивне зволоження та захист. Саме для цього Sane має в асортименті Крем для чутливої шкіри з формулою, яка працює в трьох напрямках:

Зволожує завдяки гіалуроновій кислоті — вона утримує вологу в шкірі і не дає їй пересихати

Заспокоює подразнену шкіру, зменшує почервоніння

Захищає від зовнішніх факторів за допомогою вітамінів С та Е (потужних антиоксидантів)

При цьому крем має легку текстуру — швидко вбирається, не залишає жирного блиску, не забиває пори. Просто комфортне відчуття доглянутості.

Реклама

Про що нагадує нова кампанія Sane

Бренд запустив кампанію «Навіть шедеври потребують догляду» з несподіваним візуалом: класичні картини — МонаЛіза, Дівчина з перловою сережкою — на яких видно, як «оживає» шкіра після догляду. Метафора проста: так само, як мистецтво потребує реставрації, наша шкіра потребує щоденної турботи. Особливо взимку.

Але головне послання не про шедеври. Воно про те, що кожна жінка заслуговує на турботу — незалежно від типу шкіри чи віку. Це не розкіш, а базова потреба, яку легко задовольнити правильним засобом.

Що робити прямо зараз?

Якщо ваша шкіра вже почала реагувати на холод — з'явилася сухість, стягнутість чи почервоніння — це сигнал діяти. Крем для чутливої шкіри Sane можна знайти в мережах косметики та онлайн.

Дозвольте собі щоденну турботу. Бо навіть якщо ви не шедевр Леонардо да Вінчі, ваша шкіра точно заслуговує на догляд.